Kiira-rajuilman aiheuttamien vahinkojen korjaustöiden suma rauhoittunut yön aikana – junat myöhästelevät osassa Itä-Suomea

Junat myöhästelevät yhä osassa Itä-Suomea Kiira-rajuilman viikonloppuna aiheuttamien ratalaitevikojen vuoksi. Viivästymisiä on odotettavissa Luumäen ja Vainikkalan sekä Raipon ja Vainikkalan välisillä rataosilla.

Luumäen ja Lauritsalan välillä henkilöjunat ovat myöhässä puolesta tunnista puoleentoista tuntiin, kerrottiin Rataliikennekeskukselta STT:lle aamukymmeneltä. Raipon ja Vainikkalan välillä henkilöjunat myöhästelevät noin vartin.

Rataliikennekeskus ei pystynyt arvioimaan aamupäivällä, miten kauan Itä-Suomen ratavikojen korjaus kestää.

Rivitaloista kuoriutuivat katot

Pelastuslaitoksilta ja hätäkeskuksista kerrotaan, ettei yön aikana ole juurikaan enää jouduttu hoitamaan uusia Kiira-rajuilmaan liittyviä tehtäviä. Rajuilma aiheutti viikonlopun aikana laajaa tuhoa, jota pelastuslaitokset korjasivat pitkälle sunnuntai-iltaan.

Muun muassa Kymenlaakso sai kokea rajuilman mukanaan tuomat vahingot. Kymenlaakson pelastuslaitokselta kerrottiin noin neljän aikaan maanantaiaamuna, että korjaustyöt on saatu pääosin hoidettua ja että tilanne on kokonaisuudessaan rauhoittunut. Päällikköpäivystäjä Ilpo Tolosen mukaan Kymenlaakson alueella oli rajuilmaan liittyen kaikkiaan noin 250 tehtävää.

Tolosen mukaan etenkin puita kaatui paljon esimerkiksi talojen ja teiden päälle.

– Yksittäisten teiden avaamiset veivät paljon aikaa, Tolonen kertoi STT:lle.

Yksi pahiten kärsineistä paikoista oli Iitti, jossa muun muassa kahden rivitalon katot irtosivat. Iitin päivystävä palomestari Antti Tenhunen kertoi neljän aikaan aamulla STT:lle, että tilanne on jo rauhoittunut ja iltaa vasten tuli lähinnä ilmoituksia esimerkiksi kesämökeillä rajuilman jälkeen havaituista tuhoista, kuten puiden kaatumisista. Tenhusen mukaan Iitin alueella myrskyyn liittyen oli reilu 30 tehtävää, pääosin raivaustöitä.

Myös rajuilman lauantaina ruuhkauttamista Keravan ja Kuopion hätäkeskuksista kerrottiin tilanteen olleen rauhallinen yön aikana. Uudenmaan aluetta päivystävään Keravan hätäkeskukseen tuli lauantaina 2 500 puhelua iltakuudesta puoleenyöhön, mikä on lähes tuplasti enemmän kuin edellisviikonloppuna. Puolestaan itäisen Suomen ja Kymenlaakson alueella päivystävään Kuopion hätäkeskukseen tuli iltaseitsemästä aamukolmeen yli 2 000 puhelua, joka on huomattavasti tavanomaista enemmän.

Caruna sai runkoverkkonsa kuntoon

Sähköverkkoyhtiö Caruna kertoi myöhään sunnuntaina, että kaikki Carunan runkoverkossa olleet viat saatiin korjattua ennen iltakymmentä. Pahimmillaan noin 20 000 Carunan asiakasta oli sähköttä Kiira-rajuilman iskiessä Uudellemaalle lauantai-iltana.

Suomessa oli sunnuntaina myöhään illalla hieman yli tuhat sähkötöntä asiakasta, joista suurin osa oli Iitissä, Sipoossa ja Mäntsälässä. Noin viiden aikaan aamulla Energiateollisuuden sähkökatkokartan mukaan Suomessa oli ilman sähköä vajaa 400 asiakasta. Näistä noin 140 oli Mäntsälässä, 60 Iitissä ja vajaa 30 Sipoossa.

