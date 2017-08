Kilpailu lounasravintoloiden asiakkaista kasvaa

|

Salossa lounasravintoloiden määrä kasvoi yhdellä, kun keskiviikkona avattiin uusi paikka liikekeskus Valurissa. Dreamravintolassa on 50 paikkaa.

Dreamravintolan yrittäjät ovat RL Rent Oy:n Raino Laakso sekä toinen osakas Tiina Laakso, jonka mukaan ravintola on miehen unelma. Raino Laakso on monialayrittäjä, ja hän toimii muun muassa autokoulu- sekä dreamtaksi- ja dreamtransport-henkilökuljetuksia järjestävässä bisneksessä. Miehellä on myös ravintola-alan koulutus ja työkokemusta ravintolassa.

– Kilpailu on kovaa, mutta tällä puolella kaupunkia tarvitaan myös lounaspaikkaa, sanoo Tiina Laakso alueen yrittäjiltä saamistaan kommenteista.

Salon Patarouva Oy:n Marika Kanervan mukaan Salon lounaspaikoissa on kova kilpailu, ja etukäteen netissä julkaistavilla ruokalistoilla houkutellaan asiakkaita. Lounaspaikoista osa on ollut ainakin jonkin aikaa kesällä kiinni.

– Asiakaspalvelua on myös se, että ruokala on koko kesän auki, jolloin toiminta on myös kannattavaa, Kanerva sanoo.