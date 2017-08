KKO ei myöntänyt valituslupaa Heikki Lampelalle – tuomio naisystävään kohdistuneista rikoksista jää voimaan

|

Korkein oikeus (KKO) on hylännyt asianajaja Heikki Lampelan valituslupahakemuksen. Helsingin hovioikeuden tuomio pahoinpitelystä ja laittomasta uhkauksesta jää voimaan.

Hovioikeus katsoi, että Lampela muun muassa uhkasi veitsellä ja kuristi naisystäväänsä vapaa-ajan asunnollaan Espoossa toukokuussa 2015.

Hovioikeus piti voimassa käräjäoikeuden tuomion, joka oli 80 päivää ehdollista vankeutta.

Lainvoimainen tuomio voi uhata Lampelan jatkoa asianajajana. Jos asianajaja tuomitaan rikoksesta, Suomen Asianajajaliitto voi langettaa asiasta seuraamuksia. Niistä päättää liiton yhteydessä toimiva riippumaton valvontalautakunta. Lievimmillään seuraamus on huomautus, ankarimmillaan erottaminen liitosta.

Asianajajaliitosta erotettu ei voisi hoitaa oikeudenkäyntiasioita. Kielto ei kuitenkaan ole elinikäinen. Oikeudenkäyntiavustajan luvan voi saada takaisin kolmen vuoden päästä erottamisesta. Myös Asianajajaliiton jäsenyyttä voi hakea uudestaan aikaisintaan kolmen vuoden päästä.

– Tilanne on nyt se, että valvontalautakunta ottaa asian käsittelyyn. Asia yritetään saada käsiteltyä syksyn aikana, kertoo liiton kehitys- ja viestintäpäällikkö Janne Laukkanen.

Lampelaa on tarkoitus kuulla käsittelyssä.

Toinen syyte kaatui hovissa

Toinen Lampelaan kohdistettu syyte kaatui kesäkuussa hovioikeudessa. Käräjillä Lampela oli saanut tässä tapauksessa sakkotuomion naisystävänsä uhkaamisesta ja lievästä pahoinpitelystä. Kyse oli riidasta, joka kärjistyi Lampelan mökillä marraskuussa 2015.

Riidassa nainen oli rikkonut kirveellä saunamökin oven. Lampela oli ottanut häneltä kirveen pois ja hakannut sillä pesuvateja. Hovioikeuden mukaan Lampelalla oli oikeus ottaa kirves voimakeinoin naiselta, koska tämä oli tullut huoneeseen rikkomalla oven kirveellä.

Lampela on viime aikoina toiminut ainakin MV-julkaisun perustajan Ilja Janitskinin asianajajana.

STT

