Kokoomus haluaa luopua ulkomaisen työvoiman työlupien tarveharkinnasta

Kokoomus haluaa kuun lopun budjettiriihestä päätöksen ulkomaisen työvoiman työlupien tarveharkinnasta luopumisesta. Asia on ollut esillä aiemminkin.

– Tämä olisi ilmainen tapa saada talouskasvua vauhditettua Suomessa ja pullonkauloja auki, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen (kok.) sanoi.

Hän uskoo, että tarveharkinnasta luopuminen voisi tuoda mittavan määrän uusia työntekijöitä Suomeen.

– Nykyisellä rekrytointipaineella voidaan puhua tuhansista ihmistä, joita rekrytoidaan. Nämä rekrytoinnit osaltaan onnistuvat, osaltaan ei nykytilanteessa, mutta ne lykkääntyvät. Osa kariutuu, koska tiedetään, että on liian hankala etsiä työntekijää, koska siinä menee neljä kuukautta, jos turvautuu ulkomailta muuttavaan, Mykkänen sanoi.

Mykkäsen mukaan useissa yrityksissä alkaa työvoimapulasta tulla kasvun este. Hänen mielestään yrityksille pitää mahdollistaa niiden osaajien nopea hankkiminen, mitä yritykset kulloinkin tarvitsevat.

– Se ei ole todellakaan pois suomalaisilta työntekijöiltä, vaan päinvastoin luo lisää tekemistä, Mykkänen sanoi.

Kokoomuksen ministeriryhmä haluaa nostaa teknologisen murroksen ja työntekijöiden osaamisen keskusteluun budjettiriihessä. Työlupien tarveharkinnasta luopuminen on yksi aihepiirin kuudesta toimenpiteestä, joista puolue haluaisi hallituksen päättävän budjettiesityksen hyväksymisen yhteydessä.

SAK: Tarveharkinnalla on edelleen paikkansa

SAK:n puheenjohtajan Jarkko Elorannan mukaan tarveharkinnalla on edelleen paikkansa. Hän kommentoi asiaa yleisellä tasolla tiistaina. Hänen mukaansa ongelma tarveharkinnassa voi olla, että prosessi kestää liian pitkään.

Hänen mukaansa on huomattu, että tarveharkinnasta luopuminen jarruttaa työntekijän palkkakehitystä.

– Hoitoalalla vaikkapa Filippiineiltä kun tuodaan ammatti-ihmisiä, heidän palkkauksensa ja kohtelunsa eivät täytä eettisiä kriteereitä. Siihen liittyy tällaisia kysymyksiä, kuten kynnysrahat ja muut, jotka ovat ongelmallisia, Eloranta sanoi.

STT

