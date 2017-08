Kolumbia julisti konfliktin Farc-sissien kanssa virallisesti päättyneeksi

|

Kolumbian presidentti Juan Manuel Santos on julistanut maan 50-vuotisen sisällissodan virallisesti päättyneeksi. Viimeinen kuorma Farc-sissien luovuttamia aseita lähetettiin tänään välivarastosta sulatettavaksi YK:n valvonnassa.

– Aseista luopumisen myötä konflikti on lopulta aidosti ohitse ja uusi vaihe alkaa kansakunnallemme, Santos sanoi seremoniassa Pondoresissa, syrjäisellä alueella maan pohjoisessa Guajiran maakunnassa.

Hän kiinnitti itse symbolisesti lukon viimeiseen asekuormaan.

– Tämä on todella historiallinen hetki maallemme.

Santos sanoi, ettei Kolumbiassa ole sen 198-vuotisen olemassaolon aikana ollut yhtä pitkää konfliktia.

– Tänään tuo konflikti vetää viimeisen hengenvetonsa, hän sanoi.

Sissisotaa vuosien ajan käynyt vasemmistolainen Farc muuttuu viralliseksi puolueeksi syyskuun alussa.

– Pidämme pian uuden poliittisen puolueen perustamiskokouksen. Kutsumme puoluetta Kolumbian vaihtoehtoiseksi vallankumoukselliseksi joukoksi, sanoi yksi Farc-johtajista, Ivan Marquez seremoniassa.

Historiallinen rauhansopimus allekirjoitettiin viime vuonna. YK ilmoitti jo aiemmin kesällä, että aseistariisunta on virallisesti saatu päätökseen. YK:n tarkkailijoiden mukaan viimeiset Farc-sissijärjestön rekisteröidyt yksittäiset aseet varastoitiin kesäkuussa. Aseista luopuminen aloitettiin maaliskuussa YK:n valvonnassa. Ennen tätä Farc oli jo useiden viikkojen ajan koonnut joukkojaan määrätyille aseistariisunta-alueille. YK:n mukaan Farc luovutti yli 7 000 asetta.

Farc syntyi toukokuussa 1964 talonpoikien kapinana. Ideologialtaan marxilais-leniniläisen sissiliikkeen taistelijat olivat suureksi osaksi maalaisia. Maanomistuksen uudistus oli yksi liikkeen keskeisistä pyrkimyksistä. Karkean arvion mukaan järjestöön kuuluu 7 000 ihmistä.

Sodassa kuoli noin 250 000 ihmistä, 60 000 on kateissa ja seitsemän miljoonaa on joutunut pakenemaan kodistaan.

Rauhanneuvottelut Farcia pienemmän ELN-sissiliikkeen kanssa ovat edelleen kesken.

