Saksalainen halpalentoyhtiö Air Berlin on hakeutunut maksukyvyttömyysmenettelyyn.

Yhtiö kertoi päätyneensä ratkaisuun sen jälkeen, kun sen pääomistaja Etihad Airways oli kertonut, ettei se enää tue Air Berliniä taloudellisesti.

Air Berlinin mukaan Saksan valtio on tarjonnut yhtiölle lainaa, jotta se voisi jatkaa lentämistä.

Lufthansa on ilmoittanut neuvottelevansa Air Berlinin kanssa joidenkin yhtiön osien ostamisesta.

STT

