Koponen palasi koripallomaajoukkueen harjoitusvahvuuteen – ”Heittämisessä olen vielä kaukana normaalitasostani”

Pelintekijä Petteri Koponen on jälleen mukana Suomen miesten koripallomaajoukkueen harjoitusvahvuudessa. Koponen osallistui eilen kesän ensimmäisiin täysipainoisiin joukkueharjoituksiinsa Helsingissä. Koponen on parannellut kätensä hermovammaa kesän ajan.

– Tässä on vedetty pitkä aika ilman palloa, ja heittämisessä olen vielä kaukana normaalitasostani. Katsotaan tilannetta ja tunnustellaan ihan kaikessa rauhassa, Koponen kertoo Koripalloliiton tiedotteessa.

Suomi isännöi elo-syyskuun taitteessa koripallon EM-kilpailujen alkulohkoa. Maajoukkue hioo perjantaina kuntoaan Tshekkiä vastaan pelattavassa harjoitusottelussa.

– Toistaiseksi kuntoutuminen on edennyt aikataulussa. Toivotaan, että suunta on nousujohteinen, eikä takapakkeja tule. Tässä on onneksi vielä pari viikkoa aikaa ennen kisojen alkua, Koponen sanoi.

STT

