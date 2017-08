Korkein oikeus tuomitsi Uber-kuskin luvattoman taksiliikenteen harjoittamisesta

|

Korkein oikeus (KKO) on tuominnut Uber-kuljettajan luvattoman taksiliikenteen harjoittamisesta sakkoon ja menettämään valtiolle rikoksella saamansa hyödyn. KKO piti hovioikeuden tuomitseman sakkorangaistuksen ennallaan, mutta alensi valtiolle tuomitun rikoshyödyn määrää 2 800 eurosta 2 100 euroon. KKO katsoi, että miehen Uberilta saamistaan palkkioista on vähennettävä kuljetuksista aiheutuneet polttoaine- ja huoltokulut. Muilta osin aiempaa hovioikeuden tuomiota ei muutettu.

Mies on tuomittu luvattoman taksiliikenteen harjoittamisesta myös käräjäoikeudessa.

Kyseessä on ensimmäinen korkeimman oikeuden ratkaisema Uber-kuskia koskeva asia.

Hovi linjasi kyydit laittomiksi käräjäoikeuden tavoin

Hovioikeus tuomitsi miehen viime syksynä 20 päiväsakkoon sekä menettämään valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä 2 800 euroa. Hovioikeus totesi tällöin, että kuljetuksista saadut ansiotulot määrätään menetettäviksi kokonaan vähentämättä esimerkiksi polttoainekustannuksia. Mies oli ajanut Uberia vuonna 2015 noin kuukauden ajan.

Hovioikeus katsoi käräjäoikeuden tavoin, että kyse oli ammattimaisesta henkilöiden kuljettamisesta ja taksilupaa edellyttäneestä toiminnasta. Sen mukaan taksiliikennelaissa taksilupaa edellyttävä ammattimainen toiminta oli määritetty Uber-kuljetusten kannalta riittävän täsmällisesti.

Hovioikeus vahvisti syksyllä myös toisen Uber-kuskin tuomion. Mies tuomittiin 25 päiväsakkoon ja maksamaan 12 250 euron palkkionsa valtiolle. Hän oli ajanut Uberia kolmen ja puolen kuukauden ajan. Myös hän on hakenut valituslupaa korkeimmalta oikeudelta. Lupahakemuksen käsittely on vielä kesken.

Lukuisia Uber-kuskeja koskevia rikosasioita vireillä

Tänään ratkaistun Uber-tapauksen ottamista KKO:n käsittelyyn perusteltiin asian yleisyydellä.

– Ennakkoratkaisun antaminen näistä kysymyksistä on tärkeää, sillä täsmälleen samoja juttuja on vireillä alioikeuksissa, syyttäjänvirastoissa ja poliisin esitutkinnassa lähemmäs 200, sanottiin valituslupahakemuksessa viime marraskuussa.

Korkein oikeus on ennakkopäätöstuomioistuin, eli se ratkaisee asioita, joihin ei löydy selvää ratkaisua laista. Ennakkopäätökset toimivat oikeusohjeina tuleville vastaaville tapauksille. Niiden avulla pyritään varmistamaan, että tuomioistuimet tulkitsevat lakia samalla tavalla.

Korkeimmasta oikeudesta voi hakea valituslupaa vain sellaiselle asialle, joka on ensin ratkaistu käräjäoikeudessa ja sitten hovioikeudessa.

Maajohtajan omaisuutta määrättiin takavarikkoon

Helsingin käräjäoikeus määräsi kesäkuun lopulla Uber Finland Oy:n maajohtajan Joel Järvisen omaisuutta vakuustakavarikkoon. Järvistä epäillään avunannosta luvattoman taksiliikenteen harjoittamiseen. Oikeuden mukaan Järvisen omaisuutta määrätään pantavaksi vakuustakavarikkoon enintään määrä, joka arvoltaan vastaa vajaata 250 000:ta euroa.

Uber ilmoitti heinäkuun alussa vetäytyvänsä Suomesta vuodeksi. Syynä oli yhtiön mukaan halu valmistautua ensi kesänä voimaan tulevaan liikennepalvelulakiin.

– Suomi on päättänyt ottaa askeleen kohti modernimpaa sääntelyä. Me haluamme keskittyä tulevaisuuteen ja valmistautua uuteen lainsäädäntöön, ja UberPOPin keskeyttäminen mahdollistaa tämän parhaiten, Järvinen perusteli päätöstä STT:lle.

Hän ei tällöin kommentoinut, oliko yhtiöön liittyvillä oikeustoimilla vaikutusta päätökseen keskeyttää toiminta.

Uber on toiminut Suomessa vuodesta 2014 alkaen. Ennen toiminnan keskeyttämistä sillä oli toimintaa Helsingissä, Espoossa, Vantaalla ja Kauniaisissa.

STT

Kuvat: