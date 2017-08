Kotimainen ruoka kestää vertailun

|

Suomalainen puhdas ruoka saa ainakin hetkeksi ansaitsemansa arvostuksen, kun myrkkymunaskandaali riepottelee eurooppalaista kananmunatuotantoa. Vyöry lähti liikkeelle Hollannissa tuotetuista kananmunista, joista löytyi vahingollisia määriä hyönteismyrkky fiproniilia.

Fiproniilin käyttö on kielletty tuotantoeläimillä, sillä suurina määrinä hyönteismyrkky voi ihmisillä vahingoittaa maksaa, munuaisia ja kilpirauhasta.

Saastuneita munia on löytynyt ympäri Eurooppaa. Myrkkymunia on vedetty myynnistä muun muassa Saksassa, Hollannissa, Belgiassa, Ruotsissa ja Sveitsissä. Hyönteismyrkyn jäämiä on havaittu kananmunista ja munatuotteista ainakin 17 maassa.

Suomeen saastuneita munia ei tiettävästi ole tuotu.

Laaja skandaali paljastaa, miten haavoittuvainen elintarvikeketju voi olla. Jopa puhtaana pidetyssä Euroopassa erilaisten hyönteismyrkkyjen ja torjunta-aineiden väärinkäyttö on mahdollista.

Kun tuotantomäärät ovat suuria ja markkina-alue yhteinen, kulkevat myös saastuneet elintarvikkeet nopeasti maasta toiseen.

Tapaus osoittaa, että viranomaisvalvonta toimii ja myrkkymunien jäljille päästiin nopeasti. Hyvä kysymys toki on, olisiko saastuneiden kananmunien matka kaupan hyllyille voitu pysäyttää jo aikaisemmin.

EU:n elintarvikeviranomaiset reagoivat tilanteen vaatimalla nopeudella, eikä viranomaisten yhteistyö pysähtynyt maiden rajoille. EU:n komissio aikoo pitää asiasta kriisikokouksen syyskuussa.

Skandaalin seuraukset tuntuvat erityisesti Hollannissa. Tuottajajärjestön arvion mukaan hyönteismyrkky on aiheuttanut munantuottajille jopa 150 miljoonan euron vahingot. Myös kaupat kärsivät tuntuvia tappioita.

Myrkkymunaskandaali on vakava muistutus globaalin elintarviketuotannon riskeistä. Saastuneet elintarvikkeet kulkevat nopeasti maasta toiseen, jos valvontaketju pettää.

Suomessa voidaan katsella kohua hieman kauempaa ja samalla nauttia kotimaisen maataloustuotannon laadukkaista tuotteista. Puhtaus on usein enemmän kuin puoli ruokaa. Suomessa on syytä pitää kiinni siitä, että pystymme tuottamaan jatkossakin puhdasta ja terveellistä ruokaa.