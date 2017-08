Koulujen loma-ajoissa isot vaihtelut Varsinais-Suomessa – Kaarinassa ja Raisiossa lukiolaisilla ja peruskoululaisilla on eri aikataulu

|

Koululaisten kesäloma on päättymässä kaikissa Varsinais-Suomen kunnissa. Turussa, Sauvossa, Ruskossa, Raisiossa, Paraisilla, Paimiossa, Nousiaisissa, Naantalissa, Mynämäessä, Maskussa, Liedossa, Kemiönsaaressa ja Kaarinassa koulu alkoi tänään tiistaina.

Viimeisetkin koululaiset pääsevät aloittamaan lukuvuotensa huomenna, kun Kustavissa, Taivassalossa ja Vehmaalla koulu aloitetaan keskiviikkona 16. elokuuta. Heillä kesäloma on ollut lähes viikon pidempi kuin Pöytyällä, jossa koulutyö alkoi jo torstaina 10. elokuuta.

Koulut alkoivat Varsinais-Suomessa pääosin elokuun 14. tai 15. päivä.

Raisiossa peruskoululaiset aloittivat urakkansa tiistaina, mutta lukiolaiset pääsivät luokkahuoneisiin jo viime viikon torstaina. Myös Kaarinassa koulujen alku on porrastettu: lukiolaiset aloittivat maanantaina ja peruskoululaiset tiistaina.

Kaarinan eriaikaisuus johtuu lukion oppilaskunnan toiveesta. Lukio-opiskelijat haluavat viikon mittaisen syysloman, siksi opiskelu alkaa lukiossa vähän aikaisemmin. Syysloma ajoittuu lukion koeviikon jälkeen.

– Tämä on siis asiakaslähtöinen tapa toimia. Kysymme opiskelijoiden ja opettajien toiveita. Lainsäädäntö antaa liikkumavaraa, eikä peruskoulun ja lukion loma-aikojen tarvitse kulkea samaa rataa, kuvailee Kaarinan johtava rehtori Mika Rantanen.

Kaarinassa eri mittaiset syyslomat ovat olleet jo muutaman vuoden käytössä.

Kaikissa maakunnan kouluissa pidetään syysloma. Varsinais-Suomessa syyslomat pidetään yleisimmin 16.–20. lokakuuta tai 19.–20. lokakuuta.

Viikon syysloma pidetään Aurassa, Koskella, Loimaalla, Marttilassa, Oripäässä, Paimiossa, Salossa, Sauvossa ja Somerolla. Kahden päivän syysloma on käytössä Kemiönsaaressa, Kustavissa, Liedossa, Maskussa, Mynämäessä, Naantalissa, Nousiaisissa, Paraisilla, Pöytyällä, Ruskolla, Taivassalossa, Turussa ja Vehmaalla.

Kaarinassa ja Raisiossa syysloma on erimittainen peruskoululaisilla ja lukiolaisilla. Peruskoululaisilla syysloma kestää kaksi päivää, kun taas lukiolaisilla loma on viikon mittainen. Näissä kunnissa peruskoululaiset aloittivat lukuvuoden myöhemmin kuin lukiolaiset.

Kaarinassa myös joululoma on erimittainen lukiolaisilla ja peruskoululaisilla.

Muutama kunta Varsinais-Suomessa pitää syyslomaa vasta 25.–27. lokakuuta. Nämä kunnat ovat Laitila, Pyhäranta ja Uusikaupunki.

Laitilan sivistystoimenjohtaja kertoo, että syysloman ajankohta määräytyy Vakka-Suomen pohjoisosissa yhteistyössä Rauman, Uudenkaupungin, Pyhärannan ja Laitilan kanssa.

– Pyhärannasta koululaiset suuntaavat usein opiskelemaan Raumalle, Laitilaan tai Uuteenkaupunkiin. Olemme pyrkineet yhdenmukaistamaan näiden neljän kunnan loma-aikoja perheiden ajankäyttöä ajatellen, Heli Kiertokari-Laitinen kertoo.

Käytäntö on ollut voimassa jo ainakin toistakymmentä vuotta. Esimerkiksi syysloman pituudessa voi kuitenkin olla kuntakohtaisia eroja.

”Yleisin yksittäinen päivä vapaapyynnöille on syyslukukauden lauantaityöpäivä.”

Loimaan sivistysjohtaja Manne Pärkö

Joululoma alkaa joulukuun 21.–23. päivien välisenä aikana ja päättyy yleisimmin tammikuun 5. päivänä. Aikaisimmin joululomalle pääsevät oppilaat Loimaalla ja Oripäässä.

Kahdessa kunnassa kevätlukukausi alkaa jo tiistaina 2. tammikuuta. Näitä kuntia ovat Paimio ja Sauvo.

Talviloma pidetään kaikissa Varsinais-Suomen kunnissa 19.–23. helmikuuta. Talviloman pituus on jokaisessa kunnassa viikko.

Osa kunnista antaa koululaisille vappuaaton vapaaksi. Näin on ainakin Kaarinassa, Liedossa, Loimaalla, Paimiossa ja Sauvossa.

Kaarinassa vappuaaton työpäivä tehdään peruskouluissa etukäteen syyskuussa. Lauantaina 30. syyskuuta Kaarinan kouluissa vietetään työpäivää Suomi 100 -teemalla.

Loimaalla vapaata on myös helatorstain jälkeinen perjantai, 11. toukokuuta.

– Meillä koulu alkoi jo 10. elokuuta, joten työpäivien määrä tulee täyteen niin, että tämä voidaan pitää vapaana, kertoo Loimaan sivistysjohtaja Manne Pärkö.

– Loimaalla on haluttu pitää viikon syysloma. Toisaalta tammikuussa koulua alkaa jo ennen loppiaista, mutta joululoman pituudeksi tulee pari viikkoa tälläkin mallilla, Pärkö jatkaa.

Lomapäivät katsotaan Loimaalla joka vuosi tapauskohtaisesti. Helatorstain jälkeinen perjantai oli vapaa myös viime vuonna, mutta yleisesti päivää ei pidetä koulutyöstä vapaana. Pärkön mukaan tätä perjantaita pyydetään jonkin verran vapaaksi.

– Yleisin yksittäinen päivä vapaapyynnöille on syyslukukauden lauantaityöpäivä. Silloin monet joukkueurheilijat pyytävät vapaata turnauksiin tai muihin kilpailuihin, Pärkö selittää.

Koulut päättyvät lauantaina 2. kesäkuuta.