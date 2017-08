KSML: Enemmistö sotilaslentäjistä mielii lähivuosina siviilikoneiden puikkoihin – puolustusministeri huolissaan

|

Puolustusministeri Jussi Niinistö (uv.) on huolissaan Ilmavoimien lentäjien aikeista siirtyä siviili-ilmailun palvelukseen, uutisoi Keskisuomalainen.

Niinistö toivoo lentoyhtiö Finnairilta rekrytointimalttia ja ymmärrystä maanpuolustustarpeisiin lentoyhtiön houkutellessa riveihinsä vielä virassa olevia sotilaslentäjiä.

– Toivon, että valtion enemmistöomisteinen Finnair ei kohdistaisi kiinnostustaan maanpuolustuksen kannalta kriittiseen resurssiimme eli parhaassa taistelulentäjäiässä oleviin Ilmavoimien sotilaisiin, joiden koulutus on maksanut yhteiskunnalle miljoonia euroja yhtä lentäjää kohden, Niinistö kommentoi lehdelle.

Hän esittää, että Finnair ja Puolustusvoimat pohtisivat yhdessä uranvaihtomahdollisuuksia niille 45-50-vuotiaille Ilmavoimien lentäjille, joiden kriittisimmät lentopalvelusvuodet ovat jo ohi tai loppumaisillaan.

– Tähän Ilmavoimien lentäjien ikäluokkaan Finnair voisi panostaa ja löytää rekrytointiväyliä yhteistyössä Puolustusvoimien kanssa.

Niinistö myöntää, että valtiotyönantajan on vaikea menestyä palkkakisassa kaupallisia lentoyhtiöitä vastaan.

Jopa 70 prosenttia sotilaslentäjistä aikoo hakeutua töihin siviililentäjäksi kolmen vuoden kuluessa, ilmenee Ilmavoimien lentäjäyhdistyksen kyselystä.

Finnairin noin 900 lentäjästä viitisenkymmentä on aiemmin palvellut lentäjänä Ilmavoimissa. Lentoyhtiö tavoittelee yli 100 uutta lentäjää. Jos sotilaslentäjien osuus pysyy jatkossakin noin viidessä prosentissa, hakeutuu Ilmavoimista Finnairille enintään kymmenkunta lentäjää.

www.ksml.fi

STT

Kuvat: