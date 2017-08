Lakkopäivän teiden aamuliikenne ”odotettua rauhallisempaa”

|

Junaliikenteen lakkopäivän aamun tieliikenne ei jonoutunut kovin pahasti, kertovat tieliikennekeskukset. Koko Suomessa ruuhkautui aamulla tuntuvasti vain pääkaupunkiseudun työmatkaliikenne, joka sekin oli Helsingin tieliikennekeskuksen mukaan odotettua rauhallisempaa.

Ykköstie jonoutui Helsingin suuntaan pahemmin runsaaksi tunniksi, kun tieturma tukki Espoossa kaksi keskimmäistä kaistaa ennen aamuseitsemää.

Vilkkainta työmatkaliikenne pääkaupunkiseudulla oli aamulla Lahdenväylällä ja Tuusulanväylällä. Helsingin seudun ruuhkia esti osaltaan se, että moni autoilija näytti ymmärtäneen lähteä aamulla yömatkalle tavanomaista aiemmin, kiitteli pääkaupungin tieliikennekeskus.

Pääkaupunkiseudun HSL-alueen bussiliikenne sujui sekin aamulla verrattain hyvin. HSL:n mukaan terminaaleissa ja pysäkeillä vältyttiin yleisesti ottaen pahalta ruuhkalta ja tungoksilta. Osassa HSL:n busseista oli jopa väljää. Helsinki-Vantaan lentoasemalle ajavat bussit olivat kuitenkin täynnä.

Muualla maassa tieliikenne oli aamulla vain hieman tavanomaista vilkkaampaa, kertoi valtakunnallinen tieliikennekeskus Tampereelta.

Lakkopäivän ruuhkahuippua odotetaan iltapäivän ja alkuillan tunneille kello 15-18. Tieliikennekeskuksista ei osattu arvioida vielä aamulla, ruuhkautuuko kotimatkaliikenne iltapäivällä joillakin tieosuuksilla kovin suuresti.

”Odotin pahempaakin”

Pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä osa Helsingin keskustaan saapuneista busseista oli aamulla täynnä. Monet keskustaan töihin tulevat olivat lähteneet kotoaan tavallista aikaisemmin junaliikenteen pysäyttäneen veturinkuljettajien mielenilmauksen takia.

Vantaan Tikkurilasta Helsinkiin matkannut Lassi Bergström kertoi kulkevansa useimmiten junalla, mutta bussikin kulki läheltä kotia ja toi perille ripeästi. Bergström luonnehti käyttämänsä linja-auton matkustajamäärää arkiaamulle normaaliksi.

– Odotin pahempaa, mutta oli aika normaalia, Bergström sanoi.

Myös Vantaan Kivistöstä saapunut Sanni Tuomi olisi käyttänyt junaa, jos se olisi kulkenut. Hän lähti liikkeelle melkein tunnin tavallista aikaisemmin ja harmitteli, että täysi bussi jurnutti keskustaan tunnin. Jotkut matkustajista olivat Tuomen mukaan ”vähän äkäisiä.”

Salla Salminen olisi sen sijaan tullut lakosta huolimattakin Helsinkiin linja-autolla. Hän nousi Keravalta Helsinkiin kulkevaan bussiin Vantaan Ruskeasannassa ja varustautui siihen, että se on täynnä.

– Vähän jännitin. Bussi oli täynnä, mutta olen tyytyväinen että pääsin perille. Toivottavasti pääsee takaisinkin hyvin, kertoi liki tunnin tavanomaista aiemmin matkaan lähtenyt Salminen.

Salmisen mukaan bussi ei normaalisti tule arkiaamuinakaan niin täyteen.

Espoolainen Leena Vertanen puolestaan yllättyi siitä, kuinka hyvin bussiin mahtui. Normaalisti aina rantaradan junalla töihin kulkeva Vertanen lähti kotoa jonkin verran aikaisemmin mielenilmauksen takia.

– Mies kyyditsi minut bussiasemalle. Bussi oli yllättävän tyhjä, ehkä vain puolillaan, Vertanen kertoi.

Kari Peltovirta matkusti aamulla Tampereen Hervannasta Helsinkiin Onnibussilla. Junavaihtoehdon puuttuminen aikaisti hänen lähtöään puolella tunnilla. Oma autokin olisi ollut vaihtoehto, mutta Peltovirta valitsi bussin vaivattomuuden takia.

Peltovirran mukaan bussissa oli vain yksi tai kaksi vapaata paikkaa.

Vastalause hallituksen aikeille

Vielä eilen mielenilmauksen vaikutukset olivat varsin vähäisiä. Bussiyhtiöiden mukaan tilaa busseissa riitti, joskin linja-autot myöhästelivät, koska muuta liikennettä oli normaalia enemmän. Myös taksien liikenne sujui normaalisti, eikä maantielläkään nähty pelättyjä ruuhkasumia.

Veturinkuljettajien mielenilmaus on vastalause hallituksen uudistukselle, jossa rautateiden henkilöliikenne on tarkoitus avata vaiheittain kilpailulle vuoteen 2026 mennessä.

Seitsemän kuljetusalan liittoa ilmoitti eilen olevansa tarvittaessa valmiita päättämään toimista, joilla liikenne- ja viestintäministeriö sekä hallitus saadaan luopumaan suunnitelmista VR:n pilkkomiseksi. Toimia ei eilen yksilöity tarkemmin.

Kuljetusliitot eivät liittyneet eilen alkaneeseen mielenilmaukseen. Ne ovat kuitenkin valmiita toimiin, jos muutosta suunnitelmiin ei tule.

VR:n hallintoneuvosto kertoi eilen haluavansa tarkennuksia yhtiön jakamissuunnitelmiin. Liikenne- ja viestintäministeriön esittelemissä suunnitelmissa VR:stä eriytettäisiin kolme valtion omistamaa yhtiötä, jotka hoitaisivat kalusto-, kunnossapito- ja kiinteistöasioita.

VR:n hallintoneuvoston mukaan olisi arvioitava tarkkaan, missä määrin rautateiden henkilöliikenteen avaamista kilpailulle voidaan toteuttaa ilman kyseisiä rakenteellisia uudistuksia.

Hallintoneuvosto on myös huolissaan kalustokierron tehokkuudesta, jos sama kalusto on usean toimijan yhteiskäytössä. Lisäksi se muistuttaa, että kilpailua avatessa on edelleen varmistettava ostomäärärahoilla, että junaliikenteen alueellinen kattavuus säilyy.

