Lehti: Hradecky lähellä jatkosopimusta Frankfurtin kanssa

|

Jalkapallomaajoukkueen maalivahti Lukas Hradecky on lähellä jatkosopimusta seurajoukkueensa Eintracht Frankfurtin kanssa, uutisoi Frankfurter Allgemeine Zeitung. Lehden mukaan osapuolet ovat neuvotelleet valmiiksi heinäkuuhun 2020 jatkuvan sopimuksen, jota ei ole vielä allekirjoitettu.

Hradeckyn, 27, siirtokorvaus on FAZ:n mukaan korkea seitsennumeroinen luku, jos hän siirtyy ennen sopimuksen päättymistä toiseen seuraan.

Hradeckyn nykyinen sopimus jatkuu ensi kesäkuun loppuun asti. Frankfurt on jo pitkään halunnut jatkaa suomalaismaalivahdin sopimusta, mutta alkukesästä Hradecky hylkäsi Eintrachtin sopimustarjouksen. Eintrachtin kotisivuilla Hradeckyn pelaajaesittelyssä neuvotteluja kuvataan hermoja riipiviksi.

FAZ:n mukaan suomalaisvahdin lähipiiri on pyrkinyt ohjaamaan maalivahtia siirtymään muualle Frankfurtista. Tämä viitannee Hradeckyn isään Vladimiriin, joka toimii poikansa agenttina.

Viime viikolla useat portugalilaiset mediat uutisoivat, että Hradecky olisi siirtymässä Portugalin mestarijoukkueeseen Benfica Lissaboniin. Euroopan jalkapallosarjojen siirtoaika jatkuu elokuun loppuun asti.

Siirtyi Frankfurtiin Tanskan liigasta

Hradecky siirtyi Frankfurtiin kesällä 2015 tanskalaisesta Bröndbystä 2,5 miljoonalla eurolla ja on osoittautunut seuralle onnistuneeksi hankinnaksi. Viime vuoden keväänä Hradecky oli isossa osassa, kun Eintracht vältti putoamisen Saksan liigasta. Vieraspelissä Darmstadtissa hän pysäytti Sandro Wagnerin rangaistuslaukauksen, joka olisi vienyt kotijoukkueen 2-0-johtoon. Torjunnan jälkeen Eintracht otti elintärkeässä pelissä 2-1-vierasvoiton.

Turussa jalkapallouransa aloittanut Hradecky debytoi Suomen A-maajoukkueessa toukokuussa 2010, ja viime vuodet hän on ollut maajoukkueen ykkösmaalivahti. Hänet on palkittu Palloliiton vuoden pelaajana tänä ja viime vuonna.

http://www.faz.net/aktuell/sport/fussball/eintracht-frankfurt-und-lukas-hradecky-sieg-der-vernunft-15149998.html

http://spieledb.eintracht.de/spielerkader/lukashradecky

STT

Kuvat: