Lisää sujuvuutta

Liikenne on monen asian palapeli. Hyvin toimiessaan siinä on soviteltu monta osatekijää yhteen. Hyvä esimerkki liikenne on siinäkin, että liikennejärjestelyt eivät koskaan tule valmiiksi. Niitä on koko ajan kehitettävä, ja järjestelyjen on joustettava tarpeen mukaan.

Salon seudun taksiyrittäjien aloite (SSS 9.8.) kiinnittää huomiota Piihovin bussipysäkkien hankaluuksiin.

Varsinkin Helsingistä Turkuun menevien bussien käyttäjille Piihovin pysäkki on hankala. Taksien kuljettajilla on asiasta vankkaa kokemusta, kun ovat asiakkaita Piihoviin ja Piihovista kuljettaneet. Henkilöautoille ei ole pysäkkien lähellä paikkaa, jossa voisi matkustajia olla bussille tuomassa tai tulijoita hakemassa.

Piihovin bussipysäkit osoittavat hyvin, että nykyiseen bussiliikenteeseen ja sen käytäntöihin ei ole sen paremmin moottoritietä kuin Piihovin liikenneasemaa rakennettaessa osattu varautua. Mikäli nämä olisi tiedetty, moni asia olisi suunniteltu vähän toisin.

Kaikki Salossa pysähtyvät Helsingin ja Turun väliä ajavat linja-autot eivät aja Salon keskustan ja linja-autoaseman kautta, vaan keskustaa lähin pysähdyspaikka Salossa on Piihovin pysäkki.

Kysymys on muustakin, mutta ainakin ajasta: nopea pysähdys moottoritien rampissa matkustajien ottamiseksi tai jättämiseksi lyhentää merkittävästi Turku–Helsinki-välin ajoaikaa. Saloon tuleville matkustajalle tämä tietää epämukavuutta vallankin, jos matkassa on matkalaukkuja ja kantamusta ja jos vielä ollaan huonojen säiden armoilla.

Piihovin pysäkit ovat nykyään vilkkaassa käytössä. Niiden kautta kulkee päivittäin kymmeniä bussivuoroja. Tämä tarkoittaa, että kaupungin keskustan ja Piihovin välillä on yhteysliikennettäkin paljon.

Taksiyrittäjien aloite on tarpeen sanelema ja matkustajien toiveiden mukainen. Aloitteen mukaan lähelle Turun suuntaan ajavien bussien pysäkkiä rakennettaisiin odotusalue, jonne saisi ajaa henkilöautolla. Asia on edennyt jo Varsinais-Suomen ely-keskuksen prosessiin ja suunnitelmien laadinta on jo vireillä. Hyvä niin.