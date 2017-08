Lomaa kesään

|

VILLE POHJONEN. Samalla kun koulut ovat alkamassa, käynnistyy perinteinen keskustelu kesälomien ajankohdasta. Pitäisikö lomia siirtää Keski-Euroopan tyyliin elokuuhun, ja aloittaa koulu esimerkiksi vasta syyskuun alussa.

Tätä puoltavat vanhempien kesälomat. Monella lomakausi on vähitellen siirtynyt kohti loppukesää. Vielä tärkeämpi peruste lomien siirrolle on muun Euroopan elokuuhun osuva lomaruuhka. Samaan ajanjaksoon osuvat lomat helpottavat kanssakäymistä muihin maihin.

Lomien siirtoon löytyy perusteita myös säätilastoista. Viime vuosina alkukesän säät ovat muuttuneet entistä epävakaisemmiksi ja viileämmiksi. Tämä on saattanut vaikuttaa monen lomavalintoihin.

Toisaalta on syytä muistaa, että pohjoisen Suomen kesä on lyhyt. Mitä pitemmälle elokuuta mennään, sitä nopeammin päivä lyhenee. Auringon lämpö ei kanna kovin kauas, vaikka korkeapaine osuisikin kohdalle. Olosuhteet hellepäiville ovat jatkossakin parhaat juuri heinäkuussa.

Kehnot säät ovat kiusanneet tänä kesänä lomalaisia tasapuolisesti. Tänä vuonna on ollut melko yhdentekevää, mihin ajankohtaan loma osui, sillä säät ovat olleet tasaisen huonoja.

Sääkartasta ei ole ollut paljon lohtua kotimaan matkailijalle, koska tasaisen viileää on ollut joka puolella. Pieni poikkeus nähtiin heinäkuussa, kun Pohjois-Suomessa päästiin muutamana päivänä yli hellerajan.

Ihan tavallista ei ole, että tähän mennessä kesän korkein lämpötila, 27,6 astetta, mitattiin heinäkuussa Utsjoki Kevossa. Paikka, josta yleensä ilmoitetaan Suomen kylmimpiä lämpötiloja. Tänään lauantaina tuo lämpöennätys saattaa etelässä rikkoutua. Ehkä Saloonkin saadaan kesän ensimmäinen hellepäivä.

Kylmän kesän vastapainoksi meille tuntuu osuvan usein lämmin talvi. Eli jos on huono kesä, niin ainakin talvilajien harrastajien mielestä on myös huono talvi.

Kun Suomessa tuskaillaan surkeiden kesäsäiden kanssa, kärvistellään Etelä-Euroopassa viikkokausia paahtavissa helteissä.

Kunpa löytyisikin joku keino, jolla tätä lämpösummaa voisi jotenkin tasata eteläisen ja pohjoisen Euroopan välillä.

Kuka täällä kaipaa lämpöennätyksiä joulukuussa?

Säävaihtelut ja lomien jaksottaminen ovat suosittuja puheenaiheita. Paljon muuta säälle ei voikaan kuin päivitellä.

Sen sijaan ilmastomuutosta vastaan voidaan taistella, jos yhteinen tahto löytyy. Rajut sääilmiöt ja muutokset kertovat huolestuttavaa viestiä muutoksen etenemisestä.

Huoli on yhteinen, mutta vastuunkanto kompuroi. Presidentti Donald Trump ilmoitti alkukesällä Yhdysvaltojen irtautuvan Pariisin ilmastosopimuksesta. Perustelut eivät yllättäneet, Trump pitää sopimusta epäreiluna Yhdysvalloille ja haluaa turvata oman maansa työpaikat.

Yhdysvaltojen osuus maailman hiilidioksidipäästöistä on noin 12 prosenttia, joten sen lähtö on paha takaisku.

Onneksi muu maailma haluaa kantaa vastuunsa. Taistelu ilmastomuutosta vastaan jatkuu entistä vahvemmin Euroopan ja Kiinan johdolla.

Kirjoittaja on Salon Seudun Sanomien päätoimittaja.