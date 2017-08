Luvassa lämpimiä päiviä ja öitä, mutta sitten muuttuu – ”Ennuste on nyt, että viileämpään oltaisiin menossa”

|

Kesäsää jatkuu ainakin seuraavat päivät, ennustaa Ilmatieteen laitos. Torstain ja perjantain vastaisiksi öiksikin on luvassa 12-16 asteen lämpötiloja, kun päivälämpötilat pysyttelevät päälle 20 asteessa etelässä ja Lapissakin noin 20 asteen tuntumassa. Varsinkin torstai on ennusteen mukaan hyvin lämmin. Lämpimät yöt johtuvat lisääntyvästä pilvisyydestä.

Mutta.

Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Ari Mustala lausuu sanat, jotka tähän aikaan vuodesta ovat odotettuja: ensi viikolla sää näyttäisi olevan menossa syksyisempään suuntaan.

Toki ensi viikkoon asti sään ennustaminen on epävarmaa, mutta ilmassa on tekijöitä, jotka puhuisivat kaikkein kesäisimmän sään sivuun siirtymisen puolesta.

Katseet kohdistuvat muun muassa hurrikaani Gertiin, joka mylvi tiistai-iltana Yhdysvalloissa Floridan itäpuolella, noin 7 500 kilometrin päässä Suomesta. Gertin odotetaan heikentyvän ja luovan Skandinavian suuntaan matalapaineen alueen. Mustalan mukaan Gertin kulkema reitti vaikuttaa siihen, purkautuuko Suomen suuntaan viileää vai lämmintä. Tässä vaiheessa olettamus on, että viileää.

– Tarkempia johtopäätöksiä voidaan tehdä vasta myöhemmin viikolla. Mutta ennuste on nyt, että viileämpään oltaisiin ensi viikolla menossa, Mustala sanoo.

Tämän viikon perjantaiksi on luvassa ukkosia. Mustala sanoo, että rajua ukkosta ei ennusteen mukaan ole näköpiirissä. Ukkosten mukana on Suomeen viikonlopuksi kiipeämässä heikkoja sadealueita.

STT

