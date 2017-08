Makedonian ulkoministeri: Haluamme ratkaisun kiistaan maan nimestä

|

Makedonia haluaa ratkaisun Kreikan kanssa pitkään jatkuneeseen kiistaan maan nimestä, sanoo Suomessa vieraillut ulkoministeri Nikola Dimitrov. Hänen mukaansa vakavat neuvottelut asiasta alkavat todennäköisesti tänä syksynä.

Kreikan vastustus on ollut tärkeä este Makedonian pyrkimyksille päästä EU:n ja Naton jäseneksi. Dimitrovin mukaan jäsenyys molemmissa olisi tärkeää sekä Makedonialle itselleen että Balkanin alueen vakaudelle.

– Olemme vakavissamme. Emme pelkää neuvotteluja, mutta en usko että siitä tulee helppoa, Dimitrov sanoo STT:n haastattelussa.

– Nimikysymys on pitänyt meitä odotushuoneessa liian kauan.

Ministeri ei halua arvioida aikataulua tai sisältöä jo 1990-luvulla alkaneen kriisin ratkaisulle. Hänen mukaansa kysymys kansallisesta identiteetistä pitäisi saada irrotettua ongelmasta, koska identiteetistä ei voi tehdä kompromissia.

– Me olemme makedonialaisia nyt ja tulevaisuudessa. Mutta ei meitä haittaa, jos on joitain muita käsityksiä siitä, mitä makedonialaisuus merkitsee, Dimitrov muotoilee.

Kreikka on vastustanut kiivaasti Makedonian nimeä, koska se on sama kuin Kreikan pohjoisella maakunnalla.

Virallisissa yhteyksissä, kuten YK:ssa, maasta käytetään väliaikaista nimeä Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia – englanninkielisenä lyhenteenä FYROM.

”Omiakin virheitä on tehty”

Kreikan ja Makedonian riitelyssä on taitettu peistä jopa siitä, kumman historialliseen perintöön legendaarinen hallitsija Aleksanteri Suuri kuuluu. Dimitrov toivoo, että historian omistamisen sijasta kilpailun aiheeksi nousisi jokin nykypäivään kuuluva asia kuten terveydenhuolto tai koulutus.

– Olemme tehneet omat virheemme ja lisänneet ärsytyksen aiheita, hän myöntää.

Toisaalta jopa Kansainvälinen tuomioistuin (ICJ) on todennut Kreikan toimineen väärin, kun se esti Makedonian väliaikaisella nimellään tekemän Nato-hakemuksen.

Dimitrov teki ensimmäisen kahdenvälisen vierailunsa ministerinä Ateenaan ja kertoo tuolloin pyytäneensä kreikkalaisia miettimään, millaisen naapurin he pohjoisrajalleen tuleviksi vuosiksi haluavat.

– Luulen, että heidän etunsa mukaista on vakaa, eurooppalainen demokratia ja oikeusvaltio, joka on Kreikan ystävä, ministeri pohti.

Pohjoismaiden kierroksella oleva Dimitrov neuvotteli Helsingissä ulkoministeri Timo Soinin (uv.) kanssa. Dimitrovin mukaan tarkoituksena on pyytää tukea poliittisesta kriisistä toipuvan Makedonialle.

Viime keväänä pitkään jatkunut kiistely muun muassa hallituksen muodostamisesta puhkesi väkivaltaisuuksiksi maan parlamentissa. Useita kansanedustajia loukkaantui, heidän joukossaan nykyinen pääministeri Zoran Zaev.

STT

