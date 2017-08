Markkinoille pian Nokia 8 somepuhelin – HMD Global esitteli tulevan lippulaivamallinsa

|

Nokian puhelimia lisenssillä valmistava HMD Global tuo piakkoin markkinoille lippulaivapuhelimensa, suomalaisyhtiö kertoi tänään. Lontoossa pidetyssä julkistustilaisuudessa yhtiö kertoi, että sen Nokia 8 -älypuhelin on suunniteltu eritoten aktiivisia somettajia varten.

Uusi Android-käyttöjärjestelmällä toimiva puhelin sisältää muun muassa bothie-toiminnon, jolla yhtiö toivoo haastavansa suositun selfie-kuvauksen eli itsensä kuvaamisen puhelimen etukameralla. Tulevassa nokialaisessa voi kuvata puhelimen etu- ja takakameralla samanaikaisesti. Tällöin molempien kameroiden taltioimat videot tai kuvat näkyvät yhtä aikaa puhelimen jaetulla näytöllä.

HMD Global markkinoi puhelintaan myös suorituskyvyllä ja teräväpiirtonäytöllä. Puhelin julkaistaan aluksi teräksen ja mattasinisen värisenä. Myöhemmin puhelinta saa yhteensä neljässä eri värissä.

Puhelimen hinta on noin 600 euroa markkinoille tullessaan. Yhtiö ei kertonut tarkkaa päivämäärää sille, koska puhelimet tulevat myyntiin, mutta vakuutti sen tapahtuvan hyvin pian.

HMD Global on aiemmin julkaissut Nokia 3-, 5- ja 6-älypuhelimet. Yhtiö on myös tehnyt uuden version vuosituhannen taitteessa julkaistusta 3310-peruspuhelimesta. Heinäkuussa uusi 3310 oli ostetuimpien puhelimien joukossa operaattorien myymälöissä, selviää STT:n tekemästä soittokierroksesta.

STT

