Miesshampoo kuuluu kaikille

SARA HARJU. Kuluttaja joutuu usein tekemään valinnan julkisesta sukupuolestaan. Mennäkö miesten puolelle vai naisten?

Kuka tahansa saa ostaa mitä tahansa. Mutta on kyllä fakta, että yhteiskunnan silmissä miehen näköinen henkilö herättää huomiota shoppaillessaan meikkivoidetta tai rintaliivejä. Tai ei oikeastaan herätä, koska ajatellaan, että tuotteet tulevat tyttöystävälle.

Erityisesti hygieniatuotteet ovat pitkälti sukupuolitettuja. Miehille ja naisille on omat tuoksunsa – miehetkin voivat käyttää naisten juttuna pidettyjä hiusmuotoilutuotteita, kunhan niissä on maskuliininen vivahde.

Kuka edes on keksinyt, miltä miehen pitää tuoksua? Miehen ja naisen tuoksuthan ovat täysin keksittyjä; eivät naiset luonnollisesti tuoksu vadelmalta eivätkä miehet – hetkinen, täytyy googlata, miltä miehet tuoksuvat.

”Miesten tuoksu on raikas ja eloisa, maskuliininen ja lämmin. Latvatuoksussa avautuu raikas pinkki greippi ja aromaattinen anis sekä maukas fenkoli.” Selvä. Näin kuvailtiin erästä tuoksua Mtv:n tuoksutestissä.

Pitäisiköhän olla toinen tapa luokitella vaatteet, esimerkiksi väri, tyyli tai materiaali? Sukupuolijaoittelu kaupassa on toimiva siksi, että olemme tottuneet tuotteiden lokeroimiseen sukupuolen perusteella. Ei siinä kauaa nokka tuhise, kun bongaa tavaratalosta itselleen miesten deodorantin.

Kaikille julkisen sukupuolen määritteleminen ei ole helppoa. Transsukupuolisena tai muunsukupuolisena ei välttämättä ole mieluisaa shoppailla perinteisessä kaksijakoisessa miesten ja naisten maailmassa.

Kulutusvalinnat ja näennäinen valinnanvapaus ovat pieni ongelma verrattuna siihen, että suurissa kysymyksissä joku muu saa päättää. Suomen nykyinen translaki edellyttää sukupuolen juridisen vahvistamisen ehtona lisääntymiskyvyttömyyttä ja psykiatrin diagnoosia. Näin ollen transsukupuolisella ei ole itsemääräämisoikeutta omaan sukupuoleensa.

Esimerkiksi järjestöt Seta, Amnesty ja Trasek vaativat translain uudistamista. Seta ja Trasek ovat järjestäneet Kuuluu kaikille! -translakikampanjan. Myös Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto vaatii Suomeen uutta translakia.

Suomi on ainoa Pohjoismaa, jossa transihmisiltä vaaditaan lisääntymiskyvyttömyyttä. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin linjasi huhtikuussa, että lisääntymiskyvyttömyysvaatimus sukupuolen vahvistamisen edellytyksenä loukkaa ihmisoikeuksia.

Terveyskirjasto Duodecimin mukaan Suomessa hakeutuu vuosittain sukupuolen korjausleikkaukseen arviolta 50 ihmistä. Koettu transsukupuolisuus on paljon tätä yleisempää.

Jos Suomessa lainsäädännön kanssa junnataan paikoillaan, niin rapakon takana tunnutaan menevän taaksepäin. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kielsi heinäkuussa transsukupuolisten armeijaan osallistumisen.

Kuinka helppoa on olla mies isolla ämmällä, ostaa kaupasta maskuliinista miesshampoota ja marssia armeijaan. Myös trooppisten hedelmien tuoksuista shampoota käyttävä mies saa mennä armeijaan. Niin saa nainenkin, tai jättää menemättä.

Sellainen oikeus omaan sukupuoleensa pitäisi olla kaikilla, riippumatta siitä, mitä syntymässä määritelty henkilötunnus sanoo.

Kirjoittaja on Salon Seudun Sanomien toimittaja.