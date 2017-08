Miksi Kiira-rajuilmasta ei annettu vaaratiedotetta aiemmin?

|

Ilmatieteen laitoksen Kiira-rajuilmasta antama vaaratiedote julkaistiin reilun parinkymmenen minuutin viiveellä, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Vaaratiedotteesta päätettiin jo kello 18.40, kun Kirkkonummella havaittiin voimakkaita, yli 30 metriin sekunnissa yltäviä puuskia. Vaaratiedote tuli kuitenkin julki radiossa ja televisiossa seitsemän maissa, kun Kiira oli ehtinyt matkata jo pääkaupunkiseudulle asti.

Ilmatieteen laitoksen mukaan viivettä aiheuttavat vaaratiedotteen lähettämiseen vaadittavat toimenpiteet, kuten sen lähettäminen hälytyskeskuksen kautta.

– Meillä oli vähän valmisteltu sitä (vaaratiedotetta), ja teimme sen sitten valmiiksi. Siinä on kuitenkin kaikenlaista toimenpidettä, vaaratiedote pitää esimerkiksi lähettää hälytyskeskuksen kautta. Siinä oli kieltämättä yllättävän pitkä viive, jonka takia julkaisu meni yli seitsemään. Tietenkin olisi hyvä saada sitä viivettä supistettua pois, sanoo päivystävä meteorologi Hannu Valta.

Yksi tekijä oli myös rajuilman etenemisnopeus, joka kohosi noin sataan kilometriin tunnissa.

– Se nousi nopeasti, Hangossa ei ollut kovin kovaa puuskaa, mutta Porkkalanniemeä ja pääkaupunkiseutua lähestyessä voimakkaat syöksyvirtaukset pääsivät meren- ja maanpintaan. Silloin tajusimme, että tämä on erittäin vaarallinen ja iskee pääkaupunkiseudulle. Silloin me päätettiin antaa vaaratiedotteen.

Vaikka Kiira oli jo ehtinyt esimerkiksi Espoon ja Kirkkonummen päälle, saivat asukkaat Itä-Uudellamaalla ja Porvoossa varautumisaikaa vaaratiedotteen vuoksi.

Vaaratiedotteita ei voida myöskään antaa etukäteen.

– Tuulen täytyy olla jo hyvin voimakasta, selvästi yli 25 metriä puuskissa ja aiheuttaa yleistä vaaraa. Kaikkeen täytyy olla varmat havainnot, ja sen takia vaaratiedotetta ei voitu antaa aiemmin, Valta sanoo.

– Vaaratiedotteissa on korkea kynnys, ei niitä huvikseen anneta. Se kuitenkin luetaan radiossa ja teksti tulee televisioon, joten täytyy olla painava peruste, että se annetaan. Jos niitä annetaan turhaan, niiden teho laskee.

STT

Kuvat: