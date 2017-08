Nafta-neuvottelut alkavat huomenna Washingtonissa

|

Washingtonissa alkaa huomenna ensimmäinen neuvottelukierros Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimuksen Naftan uudistamiseksi. Yhdysvaltain, Meksikon ja Kanadan välinen sopimus solmittiin vuonna 1994.

Donald Trump hyökkäsi presidentinvaalikampanjan aikana voimakkaasti Nafta-sopimusta vastaan ja uhkasi irtautua siitä. Sittemmin linja pehmeni, ja Yhdysvaltain uusi hallinto ilmoitti tavoitteeksi sopimuksen uudistamisen.

Trumpin hyökkäysten taustalla on tilanne, jossa Yhdysvaltain kauppa Meksikon kanssa on kääntynyt Naftan voimassaolon aikana Yhdysvalloille voimakkaasti alijäämäiseksi.

Nafta-neuvottelut on virallisesti määrä saada loppuun vielä tämän vuoden aikana, koska ensi vuonna Meksikossa pidetään presidentinvaalit ja Yhdysvalloissa kongressin välivaalit. Monet asiantuntijat ovat pitäneet näin nopeaa aikataulua liian kunniahimoisena.

Nafta-vapaakauppa-alueella asuu lähes 450 miljoonaa ihmistä. Sopimuksen voimassaolon aikana Yhdysvaltain, Meksikon ja Kanadan keskinäisen kaupan arvo on kolminkertaistunut.

STT

