Niinistö Trump-tapaamisesta: USA:ta kiinnostaa Suomen tapa hoitaa asioita

Presidentti Sauli Niinistö sanoo uskovansa, että presidentti Donald Trumpin tapaamisen taustalla on Yhdysvaltain lisääntynyt mielenkiinto Suomea kohtaan.

– Ei pelkästään Suomeen Suomena, vaan Suomen tapaan hoitaa asioita, Niinistö sanoi torstaina tavatessaan päätoimittajia Kultarannassa.

Niinistö kertoi saaneensa Trumpilta kutsun jo puhelinkeskustelussa marraskuussa.

– Se oli enemmänkin pro forma (muodon vuoksi), en sitä sillä tavalla rekisteröinyt.

Niinistön mukaan tapaamiselle oli hahmoteltu jo aiempiakin päivämääriä, mutta ne olivat peruuntuneet.

Niinistö arvioi Suomen transatlanttisten suhteiden toimineen hyvin ja tiivistyneen, jos Suomea tarkkaillaan irrallaan EU-rintamasta.

EU-tasolla huoli Naton viidennen artiklan pitävyydestä aiheutti huolta.

– Se huoli taitaa nyt olla ohi, Niinistö sanoi.

Sen sijaan Yhdysvaltain uudet pakotteet Venäjää kohtaan tuntuvat ottavan EU:ssa aika koville, Niinistö arvioi.

Niinistö tapaa presidentti Donald Trumpin työvierailulla Washingtonissa tiistaina 29. elokuuta. Vierailusta tiedotti tasavallan presidentin kanslia tänään. Kyseessä on Niinistön ja Trumpin ensitapaaminen.

Soini luonnehtii Niinistön ja Trumpin tapaamista erittäin merkittäväksi

Ulkoministeri Timo Soini (uv.) pitää Suomen ja Yhdysvaltojen presidenttien tapaamista erittäin tärkeänä. Soinin mukaan tapaaminen kertoo Suomen ja presidentti Sauli Niinistön nauttimasta arvostuksesta.

– Tämä on erittäin merkittävä vierailu ja todella tärkeä tässä maailmanpoliittisessa tilanteessa, Soini sanoo STT:lle.

Tutkijat ja muut asiantuntijat ovat arvioineet, että vierailun toteutumista ovat voineet vauhdittaa sellaiset seikat kuin tiivistynyt yhteistyö Yhdysvaltojen kanssa, Itämeren alueen turvallisuus ja Suomen sijainti Baltian maiden läheisyydessä, maamme toimivat suhteet Venäjään sekä Suomen puheenjohtajuus arktisessa neuvostossa.

Soini ei lähde ennakoimaan, mitä kaikkia puheenaiheita presidenttien tapaamisen asialistalla lopulta on. Kun katsoo Euroopan ja myös maailman tilannetta laajasti, keskusteltavaa Soinin arvion mukaan riittää.

– Suomi on yhteiskunta ja maa, joka hoitaa asiansa ja on luotettava kumppani ja rakentava toimija. Varmaan halutaan kuulla tällaisen rakentavan valtion näkökulmia. Ja voisin luulla, että Yhdysvallat haluaa varmasti valottaa myös omaa toimintaansa, Soini sanoo.

Soini ei halua kommentoida, mikä voisi olla tärkein viesti Suomelta Yhdysvaltojen suuntaan.

– En lähde päämiehiä ohjeistamaan. Mutta meillä oli hyvä ulkoministerikokous Alaskassa, jossa olivat paikalla sekä (Venäjän) Sergei Lavrov että (Yhdysvaltain) Rex Tillerson. Kyllä nämä arktiset asiat ovat tärkeitä, ja niistähän presidentti Niinistö puhui hyvin perustellusti myös presidentti Vladimir Putinin kanssa.

Soini on tavannut Yhdysvaltain ulkoministeri Tillersonin kahdesti, viimeksi toukokuussa Arktisen neuvoston puheenjohtajakokouksen yhteydessä. Soini ei paljasta, valmisteltiinko Niinistön vierailua ulkoministeritapaamisten yhteydessä.

– Tällaisia asioita en voi kommentoida millään tavalla. Olen vain iloinen, että vierailu toteutuu, hän toteaa.

Toistaiseksi on vielä arvoitus, lähteekö esimerkiksi Soini itse Niinistön mukaan Yhdysvaltoihin.

– Vierailun yksityiskohdista tiedotetaan tasavallan presidentin kansliasta, kun aihetta on. Minä en käy sellaista ennakoimaan.

