Niinistö Uudessakaupungissa: Salon pitäisi saada esimerkkiä Ugista

|

Presidentti Sauli Niinistö nosti esiin vanhan kotikaupunkinsa vieraillessaan keskiviikkona Uudessakaupungissa. Niinistö toivoi puheessaan, että Salo saisi esimerkkiä Uudenkaupungin talouskasvusta.

– Valitettavasti siellä (Salossa) ollaan edelleenkin kuopan pohjalla, mutta ylöspäin tullaan varmasti sielläkin. Kunhan vaan saavat teiltä vähän esimerkkiä, puhui Niinistö.

Presidentti tapasi kansalaisia ja piti lyhyen puheen puoliltapäivin Uudenkaupungin Pakkahuoneen torilla. Sitä ennen hän oli vieraillut Valmet Automotiven autotehtaalla.

– Se, että Suomi menestyy niin kilpailulla ja teknisesti kehittyvällä alalla (autoteollisuudessa), se on upea saavutus. Se rohkaisee meitä kaikkia suomalaisia. Kyllä me osaamme, kun me omistaudumme – ja sitä me näimme tuolla (auto)tehtaalla.

Niinistön kierros päättyi iltapäivällä tutustumiseen Raisio Oyj:n bioenergialaitokseen.