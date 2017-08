Ojasta pelastettu sonni toipuu, muttei vielä kävele

|

Viime viikon maanantaina ojasta pelastetun sonnin kunto on paranemaan päin. Omistaja Heli Rosvall kertoo, että sonnin ruokahalu on kasvanut ja se on muutenkin paranemassa. Käveleminen ei kuitenkaan onnistu.

– Se kääntyilee itsekseen, mutta ei vielä pääse täysin jaloilleen.

Ylämaankarjaan kuuluva siitossonni juuttui viime viikon maanantaina mahaansa myöten saviseen ojaan Vaskiolla Halikossa. Pelastuslaitos ja kyläläiset saivat sonnin ylös ojasta tuntien operaation seurauksena.

Tällä hetkellä sonni on aitauksessa lepäämässä. Rosvallin mukaan sonni pääsee hevosfysioterapeutin käsittelyyn.

– Katsotaan, jos saadaan lisää pontta.