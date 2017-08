Omistajaohjaus takkuilee pahoin

|

Valtion omistajaohjaus tuntuu olevan ongelma myös pääministeri Juha Sipilän (kesk.) hallitukselle. Valtionyhtiöiden ohjauksesta vastaava ministeri on toistuvasti joutunut selittelemään yhtiöissä tehtyjä ratkaisuja.

Uusin kohu nousi Finnairin toimitusjohtajan lisäeläkkeestä. Finnairin hallitus päätti palkita toimitusjohtajan viime vuoden keväällä lisäeläkkeellä, jonka suuruus on noin 130 000 euroa vuodessa.

Suomen valtio omistaa Finnairista 55,8 prosenttia, joten se on kansallisen lentoyhtiön selkeä pääomistaja.

Finnairin toimitusjohtaja Pekka Vauramo on saanut sinivalkoiset siivet hyvään nousukiitoon. Toimitusjohtajalla on vahvat näytöt yhtiön strategian onnistuneesta toteutuksesta. Sinänsä lisäeläkkeen maksamiselle on perusteet, ja käytäntö on yleinen suomalaisten pörssiyhtiöiden korkeimmassa johdossa.

Hyväkään peruste ei voi kuitenkaan ohittaa valtionyhtiöiden palkkioiden maksusta sovittuja periaatteita. Valtion linjaus on ollut, että lisäeläkkeitä ei käytetä johdon palkitsemiseen. Myös Finnair itse on ilmoittanut luopuvansa johdon lisäeläkkeistä.

Finnairin lisäeläkesotku tuli omistajaohjauksesta vastaavan elinkeinoministerin Juha Lintilän (kesk.) tietoon vasta lehtiuutisten kautta.

Nyt selvitellään, miten päätös lisäeläkkeestä tehtiin, ja ketkä siitä olivat tietoisia. Keskeinen kysymys kuuluu, tiesikö pääomistaja järjestelyistä. Ainakin ensimmäiset tiedot ovat ristiriitaisia.

Valtion omistajaohjauksesta vastasi viime vuoden keväällä pääministeri Juha Sipilä. Hän kertoo, ettei asiaa tuotu vastuuministerille eikä kantaa kysytty. Sipilän mielestä toimitusjohtajan lisäeläke on vastoin valtion omistajapoliittisia linjauksia.

Finnairista taas kerrottiin, että pääomistaja oli tietoinen lisäeläkkeestä eivätkä valtio-omistajan edustajat antaneet palautetta suunnitelmista.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä joutuu selvittämään, miksi tieto ei tavoittanut vastuuministeriä ja hallitusta. Ilmeisesti tieto jumittui valtion omistajaohjausyksikön johtajaan, joka ei katsonut tarpeelliseksi kertoa siitä pääministerille.

Joka tapauksessa sotku antaa ulospäin erittäin huonon kuvan. Johdon avokätinen palkitsemisen ei yhtään helpota syksyn palkkaneuvotteluja.