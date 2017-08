Orpo lähtee hallitusohjelman verolinjauksista – ”En halua lähteä tähän tulkintakeskusteluun mukaan”

|

Valtiovarainministeri Petteri Orpon (kok.) mukaan hyvä lähtökohta on, että kenenkään verotus ei kiristy hallituskauden aikana. Hän pitää ohjenuoranaan hallitusohjelman verolinjauksia.

– Kilpailukykysopimuksen myötä palkansaajien maksut nousevat vielä vuosina 2018 ja 2019. Silloin minun mielestäni tavoitteena olisi se, että pysyttäisiin hallitusohjelmakirjauksissa, eli että kenenkään verotus ei kiristy hallituskauden aikana, mutta mielellään ei myöskään loppukautena, Orpo sanoi.

Raameja asiaan asettaa Orpon mukaan tavoite velanoton selvästä vähenemisestä.

Orpo ei tänään halunnut lähteä kilpailukykysopimuksen tulkintakeskusteluun.

– Työmarkkinajärjestöt tekivät kiky-sopimuksen. Pääministeri taas on keskeinen tulkitsija kiky-sopimuksen osalta. En halua lähteä tähän tulkintakeskusteluun mukaan, vaan lähden siitä, mitä hallitusohjelmassa lukee, Orpo sanoi kokoomuksen ministeriryhmän kesäkokouksessa Kokkolassa.

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) sanoi perjantaina STT:n haastattelussa, että kilpailukykysopimuksen kompensoinnit on jo tehty tälle ja ensi vuodelle. Vasta vuonna 2019 tarvitaan lisäkompensointia.

Orpo sanoi, että hänen pitää keskustella asiasta pääministerin kanssa.

– Siihen asti minulle tärkein ohjenuora on hallitusohjelma, jossa on hyvät kirjaukset, Orpo sanoi.

Veroratkaisut tarkka paikka

Veroratkaisut ovat tarkka paikka, sillä syksyn liittokierroksesta työmarkkinoilla on ennakoitu tuulista. Palkkaverotuksen kiristymisen estämiseksi palkansaajajärjestöt odottavat, että kahtena seuraavana vuonna hallitus kompensoi kaikilla palkkatasoilla kilpailukykysopimuksesta johtuvat eläke- ja sosiaaliturvamaksujen korotukset.

Orpo painotti, että verolinjaukset maan hallitus tekee yhdessä.

– Minulle on tärkeää, että pyrimme huolehtimaan omalta osaltamme palkansaajien ostovoimasta ja sitä kautta luomaan pohjaa järkeville työmarkkinaratkaisuille, Orpo sanoi.

Viime viikolla Orpo esitteli valtiovarainministeriön budjettiesitystä. Silloin häneltä kysyttiin, onko palkkaverotusta kevennettävä, kun kilpailukykysopimuksessa tehdyt päätökset uhkaavat kiristää työn verotusta.

– Kyllähän se sitä tarkoittaa, hän sanoi.

STT

