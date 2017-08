Orpo rahaneuvotteluiden jälkeen: ”Homma on hallussa”

|

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) on kahden päivän aikana käynyt liudan keskusteluita ja saanut pöydälleen kiloittain paperia. Ministeriöiden kanssa käydyt neuvottelut ensi vuoden määrärahoista päättyivät iltapäivällä kello 14.15.

– Pöydällä on vino pino tärkeitä asioita, joista hallitusryhmien välillä nyt alamme käydä läpi priorisointeja. Liikkumavara on kohtuullisen pieni, Orpo toistaa.

Ministerin mukaan kahden päivän kierroksella hyväksyttiin suoraan ainoastaan ”pakollisia ja teknisiä” ehdotuksia.

Orpo tapasi torstaina neuvotteluiden päättymisen jälkeen trion eli istui alas ensimmäistä kertaa budjetin tiimoilta pääministeri Juha Sipilän (kesk.) ja eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Sampo Terhon (uv.) kanssa.

Julkisuudessa on spekuloitu hallituksen eri näkemyksistä muun muassa solidaarisuusveron ja kilpailukykysopimus-kompensaatioiden osalta.

Mikä on tunnelma?

– Ihan hyvä. En näe mitään dramatiikkaa. Veroratkaisuissa ei tuntuisi olevan kyse kauhean suurista näkemyseroista. Ratkaisu kyllä löytyy.

Eli erimielisyyksiä asiasta ei ole?

– Julkisuuden perusteella haarukkaa näyttäisi olevan, mutta en usko, että on mitään sellaista, mistä emme pystyisi sopimaan. Suurimmat haasteet kohdistuvat kuitenkin menopuoleen. Pidän tiukasti kiinni velkaantumisen taittumistavoitteesta, Orpo muotoilee.

Esimerkiksi kiky-kompensaatioista Orpo tyytyy sanomaan, että kokonaisuus liittyy tulopuoleen, josta nyt kahden päivän aikana ei ole keskusteltu.

– Johtamani työryhmä kokoontuu ensi viikon puolessavälissä ensimmäistä kertaa.

”Kovin vaikea saada norsua avaimenreiästä”

Liikenne- ja viestintäministeriön kanssa keskiössä ovat olleet väylähankemäärärahat. Ministeriö on esittänyt rahaa Nelostien, Kokkolan meriväylän ja Hailuodon sillan hankkeisiin. Orpo sanoo tuntevansa hankkeet hyvin ja ymmärtävänsä niiden tarpeellisuuden – mutta.

– Määrä on paljon enemmän kuin mitä meillä on kehyksessä liikkumavaraa. Ne ovat kuitenkin tärkeiden asioiden listassa, mutta hallitus tekee valinnat. Norsua on kovin vaikea saada avaimenreiästä, Orpo sanoo.

Orpon mukaan yksi isoista määrärahakokonaisuuksista on sote- ja maakuntauudistuksen valmistelun resurssit.

– On tarkisteltava, mikä on vuoden lisäajan merkitys rahoituksen tarpeisiin.

Voisiko tämä tarkoittaa sitä, että sotekokonaisuudesta irtoaisi rahaa johonkin muuhun?

– Äkkiä voisi ajatella niin, mutta todellisuudessa uudistus menee kuitenkin eteenpäin ja siihen työhön tarvittava raha on määriteltävä valmistelulaskennan perusteella.

Paljon selvitettävää

Orpon mukaan lähestulkoon jokaisessa ministeriössä oli asioita, jotka laitettiin lisäselvitykseen.

Ministeriökohtaisiin budjettineuvotteluihin lähdettiin tilanteesta, jossa valtiovarainministeriön ja eri ministeriöiden budjettilinjausten välinen ero oli runsaat 200 miljoonaa euroa.

– Kyllä se on nyt tällä hetkellä paljon enemmän, mutta jos väylähankkeet pudottaa pois, tuossa mittaluokassa ollaan. En kuitenkaan pudota nyt vielä mitään pois, Orpo muotoilee.

Hallitus saa avukseen rahariiheen kansantalousosaston uunituoreen talouden kasvuennusteen, jossa on mukana myös viimeisimmät arviot ensi vuoden verotuotosta.

– Sillä on oma vaikutuksensa veroratkaisuihin. Tässä ei ole kauhea hengenhätä. Homma on hallussa, Orpo sanoo.

