Paikallishallinto: Myös Cambrilsissa ajettiin autolla päin ihmisiä

|

Espanjan Cambrilsissa vammoja saaneet kuusi siviiliä ja yksi poliisi loukkaantuivat, kun auto ajoi ihmisjoukkoon, kertoo kaupungin paikallishallinto uutistoimisto AFP:n mukaan. Yliajo tapahtui vain tunteja sen jälkeen, kun pakettiauto oli ajettu väkijoukkoon Barcelonassa.

Poliisi on kertonut ampuneensa terrorinvastaisessa operaatiossa Cambrilsissa kuoliaaksi neljä terroriepäiltyä ja haavoittaneensa yhtä, joka kuoli myöhemmin vammoihinsa. Poliisi on kertonut operaatiossa loukkaantuneen kuusi sivullista ja yhden poliisin, mutta ei ole puhunut yliajosta.

Espanjalaismedian mukaan epäillyt olivat varustautuneet räjähdevöillä. Poliisi on vahvistanut, että sen pommiryhmä on paikalla Cambrilsissa. Räjähdevöistä poliisi ei ole puhunut.

Poliisin mukaan tilanne kaupungissa on hallinnassa. Poliisi kertoo aikovansa suorittaa alueella hallittuja räjäytyksiä ja on kehottanut ihmisiä pysymään rauhallisina.

Cambrils on pieni turistien suosima rannikkokaupunki, jossa on asukkaita noin 33 000. Cambrils sijaitsee noin 120 kilometrin päässä Barcelonasta.

Tutkinnassa kolme tapausta

Katalonian viranomaiset uskovat Barcelonan torstai-illan terrori-iskun, Cambrilsin tapahtumien sekä räjähdyksen Alcanarissa olevan yhteydessä toisiinsa ja tapahtumia tutkitaan tämän epäilyn pohjalta, kertoo Guardian.

Barcelonassa kuoli torstaina ainakin 13 ihmistä, kun pakettiauto ajoi ihmisjoukkoon. Lisäksi ainakin sata loukkaantui. Ennen iskua Alcanarissa sijaitsevassa talossa tapahtui räjähdys, jossa kuoli yksi ihminen ja useita loukkaantui. Poliisi epäilee räjähdyksen johtuneen siitä, että rakennuksessa rakennettiin pommia.

STT

Kuvat: