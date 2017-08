Paluuliikenne sujuu mallikkaasti, kyytiin mahtuu hyvin

|

Töistäpaluuliikenne maanteillä sujuu mallikkaasti. Toistaiseksi liikenne ei ole ruuhkautunut edes Helsingin ulosmenoteillä normaalia arkipäivää enempää, kertoo Liikennevirasto. Samoin busseihin ja takseihin on päässyt mukavasti kyytiin, kerrotaan STT:lle.

Junaliikenne on tänään ollut poikki koko päivän veturinkuljettajien työnseisauksen vuoksi. Sen on määrä päättyä puoliltaöin. Liikenne käynnistyy uudelleen aamuyöstä.

VR:n mukaan liikenteessä voi sen käynnistyttyä olla vielä parin päivän ajan muutoksia.

Junaliikenne käyntiin aamuyöllä, muutama yöjuna jää ajamatta

Junaliikenne käynnistyy uudelleen aamuyöstä. Poikkeuksena ovat aikatauluun täksi illaksi lähteväksi merkityt yöjunat, joiden matka jatkuisi huomisen puolella. Näitä junia ei liikennöidä, koska niiden lähtöajat ovat ennen puoltayötä, kertoo VR tiedotteessaan.

Veturimiesten liiton työnseisauksen on määrä loppua puoliltaöin.

STT

