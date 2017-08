Pence rauhoitteli Baltian maita

|

Samaan aikaan kun Venäjän presidentti Vladimir Putin juhli Pietarissa suurta laivastoparaatia, Yhdysvaltain varapresidentti Mike Pence lensi Tallinnaan tapaamaan Baltian maiden johtajia. Korkean tason vierailu osui sopivasti juuri samaan päivään, kun Venäjä esitteli sotilasmahtiaan.

Varapresidentti Pencen vierailun syy oli toki aivan muu kuin Venäjän laivastoparaati. Baltian maat ovat olleet huolissaan Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin Nato-lausunnoista. Viesteistä on saanut helposti sen vaikutelman, että Yhdysvallat ei välttämättä ole sitoutunut kaikkien Nato-maiden puolustamiseen.

Presidentti Trump on vaatinut Naton jäsenmaita kantamaan oman vastuunsa puolustusmenoista. Samassa yhteydessä hän on vihjaillut, että Yhdysvallat ei välttämättä tule apuun, jos jäsenmaa ei ole noudattanut Natossa sovittua maksuosuutta.

Lausunnot ovat herättäneet huolta Yhdysvaltojen sitoutumisesta Natoon. Erityisen tärkeä Yhdysvaltojen tuki on Baltian maille, joilla on tuoreessa muistissa vaikeat vuosikymmenet Neuvostoliiton hallinnassa. Vapauduttuaan Baltian maat rakensivat oman puolustuksensa vahvasti Naton varaan.

Varapresidentin matkan päätarkoitus olikin rauhoitella Baltian maiden johtoa. Pence vakuutteli Yhdysvaltain liittolaisuutta ja kehui Baltian maiden panostuksia maanpuolustukseen.

Pencen mukaan presidentti Donald Trump lähetti terveisiä, että Yhdysvallat seisoo Baltian maiden rinnalla. Juuri tällaista selväsanaista viestiä Baltiassa toivottiinkin.

Nato on keskeisessä roolissa Pencen matkalla. Viron lisäksi Pence vierailee Montenegrossa ja Georgiassa. Montenegro aloitti Nato-jäsenyyden kesäkuun alussa, kun taas Georgia vielä tavoittelee jäsenyyttä.

Varapresidentti Mike Pencen asema on korostunut samaa tahtia kuin presidentti Donald Trump kompuroi kohusta toiseen.

Presidentin yllättävät sanomiset ja tekemiset eivät ole vielä aiheuttaneet vakavaa uhkaa hänen asemalleen. Sellaiseksi voi kuitenkin nousta tutkinta presidentinvaalien Venäjä-kytköksistä. Jos tilanne kärjistyy, varapresidentti Pence saattaa nousta sujuvasti valtaan.