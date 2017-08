Pieni järvi ja suuri merenselkä

|

Ulkomaisten matkailijoiden yöpymiset Suomessa lisääntyivät yli 12 prosenttia kesäkuussa viime vuoteen verrattaessa, kertoo Tilastokeskuksen tuore raportti. Kesäkuussa tilastoitiin lähes 602 000 yöpymisvuorokautta.

Myös kotimaisten matkailijoiden yöpymiset ovat lisääntyneet, mutta eniten kasvupotentiaalia on juuri ulkomaalaisissa matkailijoissa.

Suomen matkailumaine on ollut hyvässä nosteessa jo usean vuoden ajan. Viime vuonna arvostettu matkaoppaiden julkaisija Lonely Planet valitsi Suomen kolmanneksi parhaaksi matkakohteeksi vuodelle 2017. Suomi oli kymmenen maan listalla ainoa eurooppalainen maa. Tänä vuonna Suomi on saanut mainetta muun muassa Maailman talousfoorumin raportin vuoksi. Raportti listasi Suomen maailman turvallisimmaksi maaksi matkailijoille.

Ulkomaalaisten matkoista Suomeen yli puolet sijoittuu talveen. Matkailua edistävän Visit Finlandin tavoitteena onkin vahvistaa myös kesäkauden turismia.

Suomalaisten silmin kesäiset itsestäänselvyydet kuten mökki- ja saunakulttuuri, luonnossa kulkeminen, sienestys ja marjastus tarjoavat ulkomaalaisille mielenkiintoisia kokemuksia. Hyvinvointi ja luonto näkyvät myös matkailualan trendilistauksissa, ja turisteille räätälöidään tuotteita hiljaisuuden ja vetäytymisen ympärille.

Salon seudulla on runsaasti mahdollisuuksia matkailun saralla. Seudun sijainti on hyvä: Helsinki-Vantaan lentoasemalta pääsee millä tahansa kulkuvälineellä helposti Saloon ja lähialueille.

Metsää, järviä ja merenrantaa voi ihailla seudulla monenlaisissa maastoissa. Saman päivän aikana voi kokea pienen järven ja suuren merenselän. Luontoa korostavat matkailutrendit sopivat erinomaisen hyvin alueelle.

Salon seudun kuntien kannattaa omalla toiminnallaan edesauttaa matkailualan kasvua. Alalle voidaan luoda työtä, joka on pysyvästi paikallista. Samaan aikaan ulkomaalaiset matkailijat tuovat tulovirtaa, joka voidaan rinnastaa vientituloihin.