Piihovin bussimatkustajille kyyti lähemmäs pysäkkiä

Salon seudun taksiyrittäjät ovat tehneet aloitteen, jotta matkustajien jättäminen Piihovin bussipysäkille sekä noutaminen autolla tai taksilla helpottuisi. Piihovin bussipysäkille Helsingistä Turkuun päin on tarkoitus rakentaa odotusalue mahdollisesti jo syksyllä.

Varsinais-Suomen ely-keskus on tutkinut asiaa alueurakoitsija YIT:n kanssa. YIT:n työnjohtaja Markus Romppanen sanoo, että tarjous on jo suunnittelupöydällä. Odotusaluetta on toivottu, sillä matkustavat asiakkaat ovat kokeneet ongelmaksi pitkän nousun kevyttä väylää ylös rampilta.