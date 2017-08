Pohjoismaat saavuttivat Lontoosta yhteensä kolme mitalia

|

Norjalaiset nousivat 13 urheilijan MM-joukkueellaan Pohjoismaiden parhaaksi maaksi sunnuntaina päättyneissä yleisurheilun MM-kisoissa. Norjan joukkue oli vain yhden urheilijan verran suurempi kuin Suomen, mutta siitä seuloutui kaksi mitalimiestä.

Karsten Warholmin ennakkoluulottoman kova harjoittelu ja yhtä rohkea juoksutaktiikka poikivat mestaruuden 400 metrin aitajuoksussa. Ingebrigtsenin juoksijaveljesten sarjasta Filip Ingebrigtsen täydensi norjalaisten mitalijuhlan sunnuntaina 1 500 metrin juoksun pronssilla.

– Tämä on paras urheilullisuuden osoitus sitten Vebjörn Rodalin. Tämä on sentään 1 500 metrin kisa, isoveli Henrik Ingebrigtsen hehkutti Filipin mitalia uutistoimisto NTB:lle.

Norjalainen Rodal voitti hurjassa finaalissa 800 metrin olympiakultaa Atlantassa 1996. Henrik Ingebrigtsen toipuu paraikaa kesäkuisesta jalkaleikkauksesta, jossa suomalaiskirurgi Sakari Orava operoi takareisivammasta kärsineen juoksijan.

Henrik Ingebrigtsen voitti 1 500 metrin EM-kultaa vuonna 2012 Helsingissä, ja nuorempi veli Filip on matkan EM-ykkönen viime vuoden Amsterdamin kisoista.

Ruotsilla oli MM-Lontoossa yli 30 urheilijaa, ja saldona yksi mitali. Kiekonheittäjä Daniel Ståhl lähti finaaliin maailman tilastoykkösenä, mutta hävisi mestaruuden kahden sentin erolla. Pisteille ruotsalaisista ylsi myös pituushyppääjä Michel Torneus kahdeksannella sijallaan.

Pohjoismaalaisista urheilijoista pisteille pääsi lisäksi vain keihäänheittäjä Tero Pitkämäki, joka oli viides. Pitkämäki, 34, ja Torneus, 31, ovat joukon konkarit kaksikymppisten mitalimiesten rinnalla.

USA palasi mitalitilaston kärkeen

Yhdysvallat oli Lontoon kisojen ylivoimaisesti paras maa 30 mitalillaan. Sen mitaleista kymmenen oli kultaisia.

Yhdysvallat on MM-kisahistorian kaikkien aikojen ykkönen, mutta edellisen kerran se oli mitalitilaston ykkönen kuusi vuotta sitten Etelä-Korean Daegussa. Vuonna 2013 Moskovassa ja 2015 Pekingissä USA voitti eniten mitaleja, mutta ei yltänyt tilastokärkeen, koska kultamitalien määrä ratkaisee. Moskovassa ykkönen oli isäntämaa Venäjä, Pekingissä Kenia.

STT

