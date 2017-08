Presidenttipari saapuu lauantaina Teijon kansallispuistoon

|

Teijon kansallispuistossa vietetään lauantaina 26. elokuuta klo 10–16 Suomen luonnon päivää, ja osana Varsinais-Suomen maakuntamatkaansa myös presidenttipari vierailee kansallispuistossa.

Yleisön kannattaa saapua tapahtuma-alueelle hyvissä ajoin ja ilmaisella yhteiskuljetuksella. Paikalle on ilmainen bussikuljetus Salon torilta klo 9.30–16 puolen tunnin välein. Paluukuljetukset lähtevät luontokeskukselta klo 11.30–17. Omalla autolla saapuvia kehotetaan käyttämään Matildan kylän ja rannan pysäköintialueita.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö ja rouva Jenni Haukio nostavat lipun salkoon Teijon luontokeskuksen piha-alueella klo 12. Rouva Jenni Haukio tuo Suomen luonnon päivän suojelijana myös tervehdyksen tapahtumaan.

Virallisen osuuden lisäksi tapahtumassa on luvassa rentoa luontoon liittyvää ohjelmaa koko perheelle. Ohjelmassa on klo 10 alkaen sieniin tutustumista asiantuntijan opastuksella, ponikärryajelua, lasten leikkimielinen luontosuunnistus ja fatbike-ajokokeilua. Klo 10.30 alkaa myös perheen pienimmille tarkoitettu luontobingo kansallispuistokummi, näyttelijä Matti Ristisen vetämänä.

Suomen luonnon päivän vahvana teemana on kuorolaulu. Teijon kansallispuistossa esiintyvät Turun konservatorion tyttökuoro Sigynella, Halikon Helinäiset, Salon Laulusepot sekä Fiskarsin viihdelaulajat.

Ennen Teijolle siirtymistään presidenttipari vierailee Salon keskusurheilukentällä, jossa presidentti Niinistö vihkii kentän käyttöön klo 10. Nuoret salolaisurheilijat pääsevät tämän jälkeen kokeilemaan uusia suorituspaikkoja avausheiton, -hypyn ja -potkun muodossa salolaisen nuorisokuoro Letician vastatessa musiikista.

Urheilun parista presidentti Niinistö ja rouva Haukio siirtyvät Salon torille, jossa he tapaavat kansalaisia kello 10.50.