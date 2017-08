Puolet vanhemmista vaatii lapselta kotitöitä viikkorahan vastineeksi, osa saa hyvistä arvosanoista ekstraa

|

Suurin osa suomalaisista lapsista saa viikko- tai kuukausirahaa, ilmenee lapsiperheiden vanhemmille tehdystä kyselytutkimuksesta. Vain neljäsosa 7-17-vuotiaista ei saa ollenkaan käyttörahaa vanhemmiltaan.

Alakoululaisilla yleisin viikkoraha on viisi euroa ja yläkoululaisilla 9-15 euroa. Pienemmille lapsille käyttöraha annetaan yleensä käteisenä. Yli puolet 12-17-vuotiaista saa käyttörahat tilille.

Puolet kouluikäisten vanhemmista on sitä mieltä, että lasten tulee osallistua kotitöihin saadakseen rahaa. Tutkimuksen mukaan tytöiltä edellytetään osallistumista kotitöihin hieman useammin kuin samanikäisiltä pojilta.

Nordean yksityistalouden ekonomisti Olli Kärkkäisen mielestä kotitöiden vaatiminen viikkorahan vastineeksi on ”hieman kaksijakoinen asia”.

– Taloudelliset kannustimet toki toimivat myös nuorilla, mutta lapsena olisi myös hyvä oppia, että kaikkien tulisi osallistua kotitöihin ilman erillistä palkkiota.

Noin puolet 7-17-vuotiaista saa rahapalkkion myös hyvistä arvosanoista. Keskimääräinen palkkio on viisi euroa.

Tutkimuksesta ilmenee, että hyvistä arvosanoista palkitseminen on selvästi yleisempää Suomessa kuin muissa Pohjoismaissa. Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa alle viidesosa lapsista saa rahapalkkion hyvistä arvosanoista.

Nordean teettämän tutkimuksen toteutti YouGov. Kyselyyn vastasi reilu tuhat suomalaista, joilla on alle 18-vuotiaita lapsia. Kysely toteutettiin myös Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa huhti-toukokuussa 2017.

STT

Kuvat: