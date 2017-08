Raportti päästövähennyksistä myöhästyy – parlamentaarinen ryhmä ei saa valmista perjantaiksi

|

Poliittinen sopu liikenteen päästövähennyskeinoista vaatii lisäaikaa. Parlamentaarisen työryhmän piti julkaista raportti aiheesta perjantaina, mutta eduskuntaryhmät eivät ole saaneet esitystä valmiiksi.

Poliitikkojen tehtävänä on ollut muun muassa pohtia, pitäisikö sähköautojen ostoa tukea ja miten valtio osallistuisi latauspisteiden rakentamiseen.

Liikenne- ja viestintäministeriö tiedotti torstai-iltana, että eduskuntaryhmien edustajat jatkavat keskustelua päästövähennyksistä tämän kuun aikana.

Parlamentaarista työryhmää johtava liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) kertoi STT:lle heinäkuussa, että pyrkimys on päästä yksimieliseen raporttiin.

Hallituksen on määrä keskustella liikenteen päästövähennyksistä kuun lopussa, kun valtion ensi vuoden budjetista neuvotellaan riihessä.

