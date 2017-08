Remu Aaltonen Ylelle: Jätän keikkalavat syksyn kiertueen jälkeen

|

Suomalaisen rockin konkari Remu Aaltonen sanoo jättävänsä keikkalavat jäähyväiskiertueen jälkeen. Aaltonen, 69, kertoo asiasta Ylen haastattelussa.

Aaltonen täyttää 70 vuotta tammikuussa. Hän sanoo Ylelle tehneensä nyt oman osansa.

– Olen taikauskoinen ja seiska on määrätyllä lailla erikoinen luku. Tämä saa olla nyt tässä ja muut saavat hoitaa loput, Remu muotoilee.

Rokkiveteraanin Last Call -nimisen kiertueen on tarkoitus päättyä Helsingin jäähalliin tammikuussa.

Remu Aaltonen teki läpimurtonsa Hurriganesin solistina ja rumpalina. Yhtyeen albumia Roadrunner (1974) pidetään kotimaisen rockin perusteoksena. Levystä tuli myös myyntimenestys.

Remun omintakeinen englannin kieli kukkii etenkin Roadrunnerin päätöskappaleella nimeltä Get On.

Myös osa Aaltosen sooloalbumeista on menestynyt.

https://yle.fi/uutiset/3-9762780

STT

Kuvat: