Rockin kuninkaan kuolemasta 40 vuotta – Elvis yhä maailman eniten levyjä myynyt supertähti

Rock- ja popmusiikin tärkeimpiin vaikuttajiin ja pioneereihin lukeutuvan Elvis Presleyn kuolemasta on tänään kulunut 40 vuotta.

Yhdysvaltalainen rock-sensaatio kuoli 42-vuotiaana sydämen rytmihäiriöön kotonaan Memphisissä vuonna 1977.

19-vuotiaana levytysuransa aloittanut Elvis yhdisteli muun muassa rhythm and bluesia, bluesia, countrya ja gospelia murtaen paitsi tyylirajoja myös erottelua Yhdysvaltain mustan ja valkoisen väestön musiikin välillä.

Elviksen levyjä on myyty yli miljardi kappaletta, ja hän on yhä maailman eniten levyjä myynyt artisti. Musiikin ohella Elvis teki myös mittavan elokuvauran.

