Rovio lähes tuplasi liikevaihtonsa – toimitusjohtaja ei vahvista mediatietoja pörssilistautumisesta

Peliyhtiö Rovio lähes kaksinkertaisti liikevaihtonsa vuoden toisella neljänneksellä. Yhtiön liikevaihto kasvoi 86,2 miljoonaan euroon viime vuoden huhti-kesäkuun 44,5 miljoonasta eurosta.

Myös yhtiön kannattavuus parani tuntuvasti. Konsernin oikaistu käyttökate nousi 31,6 miljoonaan euroon viime vuoden huhti-kesäkuun 8,6 miljoonasta eurosta.

Myönteistä kehitystä selittää Rovion mukaan yhtiön pelien hyvänä jatkunut menestys sekä viime vuoden toukokuussa julkaistusta Angry Birds -animaatioelokuvasta tuloutettu liikevaihto.

Liikevaihdosta noin kaksi kolmasosaa tuli peleistä ja loput lisensointiyksiköstä, jonka luvuissa näkyvät elokuvan tuotot. Konsernin käyttökatteesta puolestaan noin kaksi kolmasosaa tuli lisensointiyksiköstä ja yksi kolmasosa peleistä.

Uudet pelit hyvin liikkeelle

Toimitusjohtaja Kati Levoranta ei halua arvioida Rovion lähitulevaisuuden näkymiä, mutta kiittelee Angry Birds -elokuvan tuottojen ohella myös yhtiön peliyksikön sähäkkää alkuvuotta. Levorannan mukaan toisella neljänneksellä julkaistut uudet pelit Battle Bay ja Angry Birds Evolution ovat lähteneet hyvin liikkeelle.

– Olemme oikein tyytyväisiä tämänhetkiseen kehitykseen, Levoranta sanoi STT:lle.

Lintuelokuvan tuottojen arvioidaan ryydittävän Rovion liiketoiminnan lukuja vielä loppuvuodesta ja ensi vuonna. Talousjohtaja René Lindellin mukaan elokuvista saadaan varsinaisen teatterilevityksen jälkeen tuloja muun muassa dvd-myynnistä, Netflixin kaltaisista uusista levityskanavista ja perinteisistä televisioesityksistä.

– Suurin osa tuloista tuloutetaan kahden ensimmäisen vuoden aikana, mutta sen jälkeen käyrä on hiipuva, Lindell sanoo.

Jatkoleffa valkokankaille 2019

Vihaisia lintuja nähdään valkokankailla jälleen syyskuussa 2019, jolloin Angry Birds -elokuvan jatko-osa on määrä julkaista. Rovio solmi aiemmin tänä vuonna sopimuksen elokuvasta Columbia Pictures -studion kanssa. Levorannan mukaan jatko-osan tuotanto on jo hyvässä vauhdissa.

– Ensimmäinen elokuva oli todellinen menestys, totta kai toivomme että niin käy toisenkin kanssa.

Levoranta ei halua kommentoida tiedotusvälineissä esiintyneitä arvioita Rovion listautumisesta pörssiin. Uutistoimisto Bloomberg kirjoitti eilen, että Rovio suunnittelee järjestävänsä ensi kuussa listautumisannin, joka voisi olla jopa 1,7 miljardin euron arvoinen.

– Näitä huhujahan liikkuu maailmalla aina silloin tällöin. Me keskitymme nyt strategian toteuttamiseen ja bisnekseen. Fokus on nyt siellä, Levoranta sanoo.

Korjattu aiempaa uutista klo 13.10: Liikevaihto- ja käyttökateluvut ovat huhti-kesäkuulta, ei tammi-kesäkuulta.

STT

