Ruhani: Iran voisi hylätä ydinsopimuksen hetkessä, jos Yhdysvallat jatkaa pakotelinjaansa

Iran voisi hylätä kaksi vuotta sitten solmitun ydinsopimuksen vain tunneissa, jos Yhdysvallat jatkaa pakotelinjaansa, sanoo Iranin presidentti Hasan Ruhani.

Sopimuksen myötä Iranin pitkäaikaisia pakotteita purettiin vastineeksi siitä, että Iran rajoittaa ydinohjelmaansa. Sopimuksesta huolimatta Yhdysvallat on asettanut uusia pakotteita Iranille. Elokuun alussa presidentti Donald Trump allekirjoitti lakipaketin, joka sisältää pakotteita Irania, Venäjää ja Pohjois-Koreaa vastaan.

Trump on myös uhannut purkaa koko sopimuksen. Hasanin mukaan Trump on täten osoittanut maailmalle, ettei Yhdysvallat ole hyvä ja luotettava kumppani.

