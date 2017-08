Ruuhkautuneilta hätäkeskuksilta tiedusteltiin sähkökatkotilannetta – ”Osalle epäselvää, milloin soittaa”

|

Hätäkeskuslaitoksen mukaan ihmisille pitäisi selvittää paremmin, millaisissa tilanteissa hätäkeskukseen tulee tehdä ilmoitus. Hätäkeskuspalvelujen johtaja Marko Nieminen sanoo, että osalle ihmisistä on epäselvää, minkä tahon puoleen kääntyä eri tilanteissa tai vaativatko tilanteet ylipäätään hälytystehtävää.

Keravan ja Kuopion hätäkeskukset ruuhkautuivat Kiira-rajuilmasta tehtyjen ilmoitusten vuoksi. Hätäkeskuksilta tiedusteltiin muun muassa sähkökatkotilannetta. Ilmoituksia tehtiin myös pihalle kertyneestä vedestä ja pihoille kaatuneista puista, joista ei kuitenkaan aiheutunut vaaraa.

– Tästä opittiin, että entistä aktiivisemmin pitäisi eri kanavilla tiedottaa, että missä tilanteessa tulee olla yhteydessä sähköyhtiöihin ja milloin esimerkiksi puun kaatumisesta tulee soittaa hätänumeroon. Se ei ole automaattisesti viranomais- tai ainakaan hälytystehtävä, jos taajamassa kaatuu puu, Nieminen sanoo.

Sisäministeriön pelastusosaston pelastusylijohtaja Esko Koskinen on samaa mieltä siitä, että niin sanotuista turhista soitoista tulisi päästä eroon. Hänen mukaansa rajuilmasta tiedottaminen toimi lauantaina hyvin, mutta seuraavalla kerralla tiedotukseen voisi lisätä ohjeita hätäkeskukseen soittamisesta.

– Jos puu kaatuu, mutta ei estä kulkemistasi tai aiheuta vaaraa, älä heti soita hätäkeskukseen. Jos sähköt katkeavat, siitä ei tarvitse ilmoittaa hätäkeskukselle, koska se on sähkölaitoksen tiedossa. Oppi tässä on se, että näissä tilanteissa täytyy kiinnittää erityisesti huomiota siitä, että hätäkeskukseen ei soiteta tilanteista, jotka eivät aiheuta vaaraa.

Keravan ja Kuopion hätäkeskuksiin soitettiin lauantai-illan ja alkuyön aikana noin 4 500 puhelua. Pisimmillään jonotusaika venyi noin 20 minuuttiin, kun se on yleensä muutaman sekunnin luokkaa, kerrotaan Hätäkeskuslaitoksesta.

STT