S-ryhmä lopettaa yhteistyön Otto-automaattien kanssa – uusi yhteistyökumppani

S-ryhmä irtisanoo yhteistyön Otto-käteisautomaattien sijoittamisessa, kertoo Automatia Pankkiautomaatit Oy.

S-ryhmä puolestaan kertoo käynnistäneensä Nokas CMS Oy:n kanssa yhteistyön käteisautomaattipalveluiden toteuttamiseksi Suomessa. S-ryhmän mukaan uudistus parantaa käteisen saatavuutta.

S-ryhmän mukaan sen suunnitelmien taustalla on kilpailun vapautuminen. Finanssivalvonnan pankeille antama uusi käteisnostotapahtumia koskeva ohjeistus on mahdollistanut uusille toimijoille käteisautomaattimarkkinoille tulon tämän vuoden alusta alkaen.

– Meitä on jo pitkään lähestytty asiakkaiden toimesta automaattien määrän vähenemisen ja käteispalvelujen heikkenemisen takia, SOK:n taloudesta ja rahoituksesta vastaava johtaja Jari Annala sanoo.

Annalan mukaan S-ryhmän toimipaikkoihin lähiaikoina ilmestyvät Nosto-käteisautomaatit ovat kustannuksiltaan yhdenvertaisia muihin käteisautomaatteihin verrattuna eikä kuluttajalle aiheudu lisäkuluja automaatin käytöstä.

”Mahdollisimman vähän haittaa”

Automatia joutuu poistamaan Otto-automaatit S-ryhmän tiloista, minkä vuoksi myös Otto-automaattien verkostoon tulee merkittäviä muutoksia lähikuukausina. S-ryhmän tiloistaan irtisanomat automaatit pyritään sijoittamaan uusiin paikkoihin.

Automatian mukaan S-ryhmä on irtisanonut tähän mennessä kaksi kolmasosaa tiloihinsa sijoitetuista noin 300 Otto-automaatista.

– Pyrimme sijoittamaan automaatit uusiin paikkoihin siten, että muutoksesta olisi mahdollisimman vähän haittaa Otto-automaattien käyttäjille, sanoo Automatian toimitusjohtaja Marko Vilo.

Automatian mukaan Otto-automaatit säilyvät muutosten jälkeenkin Suomen laajimpana käteisautomaattiverkostona. Otto-automaatteja on lähes 1 400.

Kansainvälisesti poikkeuksellinen pankkien yhdessä rakentama Otto-verkosto on ollut toiminnassa 23 vuotta.

STT

