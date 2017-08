Salolainen Roni Välikangas mukana karaoken SM-kilpailuissa

|

Suomen parhaat karaokelaulajat kilpailevat SM-tittelistä tulevana perjantaina ja lauantaina Helsingissä. Mukana on myös salolainen laulaja-lauluntekijä Roni Välikangas.

Karaoken SM-kilpailun alkukarsinnoissa oli mukana jälleen liki tuhat suomalaista, joista 52 laulajaa selvitti tiensä kaksipäiväiseen finaalitapahtumaan Helsinkiin.

SM-Karaoke 2017 huipentuu lauantai-illan finaalikierrokseen, jossa on mukana 10 parasta laulajaa. Illan päätteeksi valitaan paras mieslaulaja ja paras naislaulaja.

Kilpailun tuomaroivat The Voice of Finlandista ja Tangomarkkinoilta tuttu laulaja ja pappi Sini Ikävalko, näyttelijä ja muusikko Jussi Lampi, oopperalaulaja Aarne Pelkonen, The Voice of Finlandin viidennen kauden voittaja Suvi Åkerman ja viime vuoden SM-voittaja Ville Halme.

Omaa suosikkia voi äänestää netissä kilpailun loppuun saakka.