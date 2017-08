Salon Campus hyvissä asemissa

|

Entinen Nokian ja Microsoftin kiinteistö on hyvää vauhtia aloittamassa uutta elämää. Salon IoT Campus on nyt vahvasti salolaisomistuksessa, ja uusi johto on aloittanut työnsä kiinteistön markkinoinnissa.

Salon Campukselle on itse asiassa kaikessa hiljaisuudessa tullut useita uusia yrityksiä. Tiloissa toimii lähes 40 eri yritystä, joiden käytössä on yli 20 000 neliötä.

Valtavan kiinteistön tilojen täyttäminen vaatii vielä paljon työtä. Kaikkiaan Meriniityn kiinteistössä on tilaa 90 000 neliötä. Nokian tarpeisiin aikoinaan rakennettu kiinteistö käsittää toimisto- ja tuotantotilojen lisäksi muun muassa tutkimus-, koulutus- ja serveritiloja.

Kiinteistöyhtiön toimitusjohtaja Jukka Vakula kertoo (SSS 14.8.), että Campukselle toivotaan erityisesti kasvuhakuisia yrityksiä, jotka voivat täydentää tiloissa jo toimivia yrityksiä ja pystyvät hyödyntämään salolaista osaamista.

Juuri tällaisia yrityksiä Campukselle tarvitaan. Verkottuminen ja sujuva yhteistyö kiinteistössä toimivien yritysten kesken synnyttävät lisäarvoa, joka hyödyttää koko yhteisöä.

Raakaa myyntityötä tarvitaan vielä paljon, ennen kuin Campus saadaan lentoon. Suunnitelmat tilojen käytöstä kuulostavat järkeviltä. Campukselle ei haluta mitään yhtä suurta toimijaa, vaan erikokoisia yrityksiä, joille räätälöidään sopivat tilat.

Kaikkein tärkeintä on tässä vaiheessa saada taloon mahdollisimman paljon yrityksiä. Myyntityötä pitää rohkeasti suunnata myös ulkomaille. Moni kasvuhakuinen teknologiayhtiö maailmalta voi löytää Salon Campukselta juuri sopivat tilat ja kumppanit oman liiketoimintansa kehittämiseen.

Nokian aikoina kiinteistö tunnettiin suljettuna rakennuksena, jonne ulkopuolisilla ei ollut asiaa. Nyt Campuksen vahvuudeksi pitää nostaa avoimuus ja vapaa kulku. Talossa toimivien yritysten lisäksi se on kuin luotu tapaamisille ja seminaareille.

Campus pääsee vauhtiin juuri sopivasti, kun talouskasvu alkaa vihdoin näkyä myös yritysten investointipäätöksissä. Ensimmäiset kuukaudet antavat uskoa siihen, että Campuksella on kaikki mahdollisuudet onnistua.