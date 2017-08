Salon tonttikauppa hiipunut

|

Vapaiden asuintonttien määrä on kasvanut Salossa muutaman vuoden takaisesta niin, että asuintontteja on määrällisesti yli kaupungin asettaman tavoitetason. Vs. kaupunkikehitysjohtaja Ari Vainio sanookin, että vapaana olevien tonttien määrä on niin suuri, ettei ensi vuodelle esitetä uusien tonttien rakentamista.

Asuintonttien kysyntään on Vainion mukaan kiinnostusta, mutta toteutuneet tonttien varaukset näyttävät tänä vuonna jäävän runsaaseen kymmeneen tonttiin, mikä on ennätysalhainen luku huippuvuosiin verrattuna. Pelkästään entisessä Salossa varattiin noin 130 tonttia vuodessa ja koko nykyisen Salon alueella parhaimmillaan noin 200 tonttia vuodessa.