Salon työllisyys kohenee vauhdilla

Uudet työllisyystilastot kertovat hyvää viestiä Salosta. Työllisyys kohenee tasaisesti, ja heinäkuun luvut ovat selkeästi paremmat kuin vuotta aikaisemmin.

Salon työttömyysaste oli heinäkuun lopussa tasan 15 prosenttia. Viime vuoden heinäkuussa vastaava luku oli 16,9 prosenttia. Työttömiä työnhakijoita Salossa oli heinäkuussa 3 689 henkilöä. Viime vuoden heinäkuussa työttömiä oli 4 222 henkilöä, joten työttömien määrä on viime vuodesta vähentynyt 13 prosenttia.

Osittain työllisyyslukujen kaunistuminen johtuu muuttoliikkeestä, kun Salosta on muutettu työn perässä muualle. Poismuutto ei kuitenkaan selitä kaikkea, vaan tilastot kertovat työttömyyden hellittäneen Salossa.

Käänne Salossa nähtiin 2016 toukokuussa, kun työttömyysluvut jäivät alle edellisen vuoden. Siitä lähtien työttömyys on ollut joka kuukausi pienempi kuin edeltävän vuoden vertailukuukausi.

Valoa on näkyvissä myös pitkäaikaistyöttömien tilanteessa, sillä pitkäaikaistyöttömien määrä on Salossa kääntynyt laskuun.

Työttömyys oli heinäkuussa Salon seudun kaikissa kunnissa pienempi kuin vuotta aikaisemmin.

Erityisen selvästi työttömyys väheni Somerolla, jossa työttömyysaste oli nyt 9 prosenttia. Viime vuoden heinäkuussa työttömyysaste oli 12,1. Kaikkiaan työttömien määrä on Somerolla vähentynyt peräti 28 prosenttia. Myös Koskella työttömien määrä on vähentynyt voimakkaasti, työttömiä oli heinäkuussa 26 prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Seudun paras tilanne on Sauvossa, jossa työttömyysaste on 7,8. Koko maakunnan alhaisin työttömyys on Laitilassa, 7,1%. Maakunnan korkein työttömyys on Turussa, 16,1.

Koko maakunnassa työllisyys on kehittymässä hyvään suuntaan. Se ei tarkoita sitä, että vaikeudet olisi voitettu. Työtä vailla on vielä aivan liian monta työnhakijaa. Uusia työpaikkoja tarvitaan varsinkin Salossa kipeästi.

Monilla aloilla on jo pulaa osaavasta työvoimasta. Toisaalta taas moni ammattilainen on hakenut uutta työtä turhaan, kun rakennemuutos on vienyt alan työpaikkoja. Täsmäkoulutus ja työmatkojen tukeminen voisivat auttaa työnhakijoiden ja avoimien työpaikkojen kohtaamista.