Salossa Mahlakankareen alueella on ammuttu luvattomasti fasaaneja. Aseena on ilmeisesti käytetty jalkajousta.

Ainakin kahden fasaanin on nähty jääneen eloon nuolen iskusta huolimatta. Poliisi on antanut paikalliselle metsästysseuralle luvan lopettaa kärsivät fasaanit.

Fasaanin metsästys on tällä hetkellä kiellettyä. Salon poliisi tutkii asiaa.