Satoja kuollut Sierra Leonen tulvissa

Sierra Leonen tulvissa ja maanvyöryssä on kuollut jo yli 300 ihmistä, kertoo maan Punainen Risti.

Järjestön tiedottaja kertoi uutistoimisto AFP:lle, että uhrien määrä saattaa nousta, kun järjestö tutkii tulva-alueita pääkaupunki Freetownissa.

Rankkasateet ovat upottaneet alleen ihmisten koteja, ja tulvavedet ovat myös aiheuttaneet maanvyöryn. Vyöry tapahtui pääkaupungin eteläosissa varhain maanantaiaamuna. BBC:n paikalla olevan toimittajan mukaan lukuisat ihmiset saattoivat olla nukkumassa vyöryn aikaan. Useita taloja hautautui vyöryn alle. Maan varapresidentti Victor Bockarie Foh sanoi, että uhreja on todennäköisesti satoja.

BBC:n mukaan vyöryn tuoma muta näyttää tukevalta, mutta se murenee helposti. Pelastustyöntekijät ovat paikalla ja myös tavalliset ihmiset etsivät sukulaisiaan tai tuttaviaan. Vaarana kuitenkin on, että vyöryalueelle kävelevät ihmiset saattavat itse upota mutaan.

Aluetta eristetään ja ihmisiä evakuoidaan vyöryalueelta.

Pääkaupungin kadut ovat muuttuneet voimakkaasti virtaaviksi joiksi, ja vettä on paikoin jopa rinnan korkeudelle.

Viranomaisten mukaan yli 2 000 ihmistä on jäänyt kodittomaksi. Sairaaloilla kerrotaan olevan vaikeuksia selviytyä uhrien määrästä. Sairaalalähteiden mukaan useat kuolleista ovat lapsia.

Länsi-Afrikassa sijaitseva Sierra Leone on yksi Afrikan köyhimmistä valtioista. YK:n mukaan noin 60 prosenttia maan asukkaista elää köyhyysrajan alapuolella.

Pääkaupunki Freetownissa asuu 1,2 miljoonaa asukasta, ja siellä on vuosittain tulvia useiden kuukausien pituisen sadekauden aikana. Tulvat tuhoavat asukkaiden hökkeleitä ja taudit, kuten kolera leviävät tulvien mukana.

Vuoden 2015 tulvissa kaupungissa kuoli 10 ihmistä ja tuhannet jäivät kodittomiksi.

