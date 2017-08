Sipilä tsemppasi salolaisia perjantaina

|

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) tsemppasi salolaisia perjantaina keskustan järjestämässä pyöräilytapahtumassa. Sipilä totesi, että työllisyystilanteen kohentamiseksi tehdään jatkuvasti töitä, ja tuloksia on jo tullut Salossakin.

– Täällä on eletty vaikeaa aikaa Nokian ja Microsoftin irtisanomisten jälkeen. Kovaa työtä on tehty, että on saatu uutta työtä ja uusia yrityksiä tilalle.

Työllisyyden parantuminen näkyy pääministerin mukaan ensi vuoden budjetissa. Valtiontalouden alijäämä pienenee kolmen miljardin paikkeille.

Sipilä toteaa, että kiky-sopimus on yksi osaratkaisu talouden elvyttämiseen.

– Suomalaisten yritysten kilpailukyky on kohentunut hurjasti.