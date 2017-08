Sipilä tuomitsi Turun epäillyn terrori-iskun raukkamaisena ja ihmisyyden vastaisena

|

Pääministeri Juha Sipilä (kesk.) on tuominnut Turun terrori-iskun voimakkaasti. Sipilän mukaan viattomien ihmisten tappaminen on ihmisyyden vastaista ja raukkamaista.

Kaksi ihmistä kuoli ja kahdeksan haavoittui eilen, kun nuori mies puukotti ihmisiä Turun keskustassa.

Sipilä muistutti, että jos rikosnimike vahvistuu, on Suomessa ensimmäistä kertaa tapahtunut terroriteko.

Pääministeri kiitti puheessaan viranomaisten ripeää toimintaa tilanteessa. Poliisin mukaan tekijä saatiin kiinni kolmen minuutin kuluessa saadusta hälytyksestä.

Sipilä sanoi turkulaisten toimineen tilanteessa esimerkillisesti. Sivulliset muun muassa auttoivat haavoittuneita.

Turun isku ei tullut yllätyksenä, sanoo sisäministeri Paula Risikko (kok.). Risikko teroitti, että terrorismin tavoite on halvaannuttaa yhteiskuntaa. Sisäministerin mukaan peli on menetetty, jos nyt halvaannumme.

Risikko myös sanoi, että Turun tapahtumien kytköksiä selvitetään.